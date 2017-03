Đề xuất giảm thuế xuất khẩu than 10%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong bảy tháng năm 2012, Tập đoàn Than-Khoáng sản VN (Vinacomin) tiêu thụ được 21,8 triệu tấn (trong nước 14,6 triệu tấn, xuất khẩu 7,2 triệu tấn), tồn kho 9 triệu tấn. Nguyên nhân tồn kho chủ yếu là do lượng than tiêu thụ trong nước giảm mạnh, giá than xuất khẩu giảm. Với mức thuế xuất khẩu 20%, giá thành than xuất khẩu cao hơn giá bán nên Vinacomin không xuất khẩu được.

Bộ Tài chính nhận định nếu giảm mức thuế xuất khẩu xuống 10%, tập đoàn sẽ xuất khẩu được với sản lượng dự kiến là 6,5 triệu tấn.

TRÀ PHƯƠNG