Đề xuất tính thuế VAT 10% trên giá bán vàng

Tại Hà Nội, giá vàng miếng giao dịch ở 46,6-46,82 triệu đồng/lượng.

Theo ông Quách Đức Pháp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính VN (VAFI), lý do giá vàng trong nước luôn cao hơn giá thế giới, có lúc lên đến 2 triệu đồng/lượng là do VN chưa tính thuế VAT 10% trên giá bán vàng như các loại hàng hóa khác. Do vậy, cần coi vàng cũng như hàng hóa khác mà áp thuế VAT ngay. Đây cũng là đề xuất của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính VN (VAFI) lên Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ngày 21-9.

L.THANH