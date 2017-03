Dealsoc.vn ngưng hoạt động

Website bán hàng trực tuyến theo hình thức mua theo nhóm dealsoc.vn (Công ty TNHH All In One) vừa ngưng hoạt động, trụ sở công ty (51 Nhiêu Tứ, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cũng đóng cửa.

Trước đó, rất nhiều đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho công ty này đã không được thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng cam kết. Chỉ rất ít những đối tác kiên trì “bám trụ” lại trụ sở công ty đã được trả khoảng 10% tổng giá trị hợp đồng và số tiền All In One còn nợ, số đối tác còn lại chỉ được nhận một tờ giấy khổ A4 có con dấu của công ty xác nhận sẽ trả tiền nợ trong tháng 1-2013. Theo LÊ NAM (TTO)