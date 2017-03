Đền bù khu đô thị mới Thủ Thiêm: Người di dời trước không bị thiệt

Hàng trăm người dân đã có mặt tại trụ sở Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng quận 2 để tìm hiểu thủ tục và tiến hành hiệp thương để nhận tiền hỗ trợ bổ sung. Hầu hết những hộ này đã bàn giao mặt bằng và nhận suất tái định cư hoặc nhận tiền bồi thường để tự lo nơi ở mới theo quyết định 135 (ngày 21-11-2002) và quyết định 123 (ngày 16-8-2006) của UBND TP. Nhiều người cho biết khá bất ngờ với khoản hỗ trợ thêm này vì không nghĩ chính sách mới sẽ xét chi trả cho các trường hợp đã di dời, bàn giao mặt bằng và đã có chỗ ở mới ổn định.

Theo quy định mới, mức hỗ trợ đối với căn hộ chung cư tái định cư lên đến 16 triệu đồng/m2, cao gấp bốn lần mức mà người dân đã được nhận (4 triệu đồng/m2). Mức hỗ trợ tương ứng đối với căn hộ chung cư theo giá bán không kinh doanh là 8 triệu đồng/m2 và 12 triệu đồng đối với nền đất tái định cư. Ông Hứa Ngọc Thảo - trưởng Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng quận 2 - cho biết dự kiến tổng số tiền mà hơn 8.000 hộ đã giải tỏa được nhận thêm khoảng 17.000 tỉ đồng, riêng tổng mức bồi thường và hỗ trợ hơn 3.800 hồ sơ chưa di dời lên đến khoảng 6.000 tỉ đồng.

Ông Thảo cho biết thêm những trường hợp trước đây đã được bố trí suất tái định cư nhưng vì lý do cá nhân đã chuyển nhượng căn hộ, nền đất cho người khác cũng được hỗ trợ đầy đủ phần chênh lệch. Phần hỗ trợ này chỉ xét chi trả cho đúng người đứng tên hồ sơ gốc, chứ không chi trả cho người nhận chuyển nhượng.

Thủ tục hiệp thương đối với người dân đã giải tỏa khá đơn giản, chỉ cần xuất trình bản photo quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước đây, nộp kèm ba bản sao chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu. Các trường hợp đã hoàn tất hồ sơ và đã có quyết định tái định cư nhưng chưa nhận nhà, nền đất tái định cư được quyền hiệp thương lại để chọn một trong hai phương án: tiếp tục nhận nhà, nền đất tái định cư và phần tiền hỗ trợ chênh lệch hoặc nhận đền bù một lần bằng tiền để tự lo nơi ở mới.

Riêng các trường hợp đã nhận nhà, nền đất tái định cư tại các khu tái định cư như chung cư An Phúc - An Lộc, chung cư thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh, cao ốc Lương Định Của, cao ốc An Cư, chung cư Thạnh Mỹ Lợi… sẽ nhận phần hỗ trợ chênh lệch bằng tiền sau khi trừ giá chuyển nhượng thực tế bình quân của khu chung cư, nền đất đã bố trí.