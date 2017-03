Đến hẹn di dời, doanh nghiệp lại than khó

Sáng qua (7-11), Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND TP.HCM đã làm việc với bốn doanh nghiệp lớn để nghe điều trần về tình hình thực hiện di dời do gây ô nhiễm môi trường. Bốn đơn vị gồm Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan), Công ty Dệt Sài Gòn và Công ty Dệt may Gia Định-Phong Phú.

Đến hẹn lại... xin gia hạn

Chương trình di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư được TP thực hiện từ năm 2002. Đến năm 2007 thì 1.261 doanh nghiệp đã ngưng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề hoặc khắc phục ô nhiễm, thực hiện di dời xong. Đến nay còn 141 doanh nghiệp chưa di dời. Trong số đó, bốn “đại gia” trên là doanh nghiệp nhà nước, mức độ gây ô nhiễm được người dân quan tâm nhất.

Trong buổi điều trần, cả bốn doanh nghiệp đều trình bày những khó khăn vì thiếu vốn, rắc rối về thủ tục đầu tư dự án mới khiến doanh nghiệp chậm di dời. Vissan cho biết hiện công ty này có dự án chuyển nhà máy giết mổ gia súc từ quận Bình Thạnh (TP.HCM) ra huyện Bến Lức (Long An). Hiện công ty đang san lấp mặt bằng tại vị trí mới nhưng còn phải làm nhiều thủ tục nên kiến nghị lùi thời hạn di dời đến năm 2013.

Kiến nghị này đã gặp phản ứng gay gắt của một số đại biểu. Theo các đại biểu, hàng ngàn doanh nghiệp đã phải di dời mà nay có doanh nghiệp nhà nước được gia hạn lắm như thế thì còn gì là công bằng.

Kiến nghị di dời của Vissan tuy chậm nhưng cũng còn có mốc thời gian. Trong khi đó, Công ty Dệt Sài Gòn có kế hoạch di dời vào Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) nhưng kẹt vốn nên không đưa ra được mốc thời gian hoàn tất di dời. Trường hợp Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn còn “mờ mịt” hơn. Đơn vị này phải di dời Nhà máy giết mổ gia súc Nam Phong (quận Bình Thạnh) nhưng đến nay vẫn chưa xác định chắc chắn điểm đến.

Báo cáo “xạo” bị vạch mặt

Vissan cho biết trong thời gian chưa di dời thì công ty sẽ chấp hành tốt các quy định về môi trường. Ông Đặng Văn Khoa (đại biểu HĐND TP) cho biết ông đã đến tận nơi để khảo sát và thấy so với trước thì tình trạng môi trường của Vissan hiện đã tốt hơn nhiều. Người dân quận Bình Thạnh cũng không than phiền về Vissan nữa. Do đó, ông Khoa cho biết việc chậm di dời của Vissan là chấp nhận được nhưng thực hiện càng sớm càng tốt.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn báo cáo rằng đã thực hiện nhiều biện pháp giảm tiếng ồn, xử lý nước thải, chất thải cho nhà máy giết mổ. Thế nhưng báo cáo này bị “vạch mặt” khi ông Khoa cho biết ngay đêm trước ngày điều trần (6-11), ông đã đi khảo sát nhà máy này thấy bốc mùi hôi nồng nặc, cơ sở cũ kỹ, ọp ẹp, lạc hậu... Ông Khoa cho rằng nhà máy này phải di dời ngay thôi.

Ông Cao Trung Sơn, Phó phòng Quản lý môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng khẳng định tình trạng ô nhiễm tại Nhà máy Nam Phong là quá rõ! Thậm chí con hẻm mà xe chở heo chạy qua cũng vương vãi đầy phân heo. Vì vậy, ông Sơn yêu cầu tổng công ty sớm chấm dứt hoạt động của nhà máy này.

Phải sạch mới được chấp nhận dự án

Cái khó của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn là chưa có địa điểm để di dời. Đại diện tổng công ty cho biết đã có dự án di dời ra xã Tân Thạnh Tây (Củ Chi). Theo quy định của Luật Môi trường thì doanh nghiệp phải lấy ý kiến của người dân nơi muốn đặt nhà máy. Tổng công ty cũng đã có cam kết về môi trường, thế nhưng đến nay thì người dân Tân Thạnh Tây vẫn chưa chịu cho đặt nhà máy giết mổ heo ở đây.

Bên lề buổi điều trần, ông Đặng Văn Khoa cho rằng muốn người dân chấp nhận nhà máy thì doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân. Ông kể rằng trước đây Vissan cũng trầy trật khi chọn địa điểm. Thế nhưng công ty này đã thuyết phục được bà con bằng cách đưa bà con đi tham quan mô hình sản xuất sạch, đưa ra các báo cáo đánh giá, các biện chứng kỹ thuật để bà con hiểu thêm, nhờ vậy mà bà con mới đồng ý với việc xây dựng nhà máy giết mổ gia súc. Tuy nhiên, nếu đem cách này áp dụng cho Nam Phong thì e rằng “tổ trác”. Theo ông Khoa, Nam Phong mà mời bà con đến xem nhà máy hiện tại thì bà con sẽ “chạy dài”!