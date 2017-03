Đến khoai tây Đà Lạt cũng không tin!

Bà Hai, tiểu thương chợ Gò Vấp, tâm sự: “Trước khi có tin khoai tây nhiễm độc tôi bán đã ế rồi, nay còn ế hơn. Giờ có nói thật là khoai tây Đà Lạt người ta cũng không tin nữa”.

Một số bà nội trợ gặp chúng tôi ở chợ đều tỏ ra lo lắng. Chị Trần Thị Lệ Anh (quận Gò Vấp) nói: “Mình nhìn thấy củ rất to, màu hồng hồng nhiều đất đỏ là nghi hàng Trung Quốc liền. Giờ người bán quen hay lạ giới thiệu cũng không dám mua”.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT), cho biết do Việt Nam là thành viên của WTO nên việc dùng biện pháp hành chính để hạn chế hàng kém chất lượng nhập vào không phải là giải pháp tốt.

Cụ thể, hàng nông sản nhập khẩu vào Việt Nam đến khi bán ra thị trường được kiểm soát theo quy trình rất chặt chẽ. Ví dụ khoai tây Trung Quốc nhập vào Việt Nam phải đăng ký kiểm tra về an toàn thực phẩm tại cửa khẩu ít nhất 24 giờ trước khi hàng về đến cửa khẩu. Hàng đến cửa khẩu, bước thứ nhất là xem xét hồ sơ đăng ký (nguồn gốc xuất xứ, lịch sử tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất) và xác nhận đăng ký kiểm tra trong vòng một ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký. Sau đó, hàng được kiểm tra ngoại quan về tình trạng lô hàng, bao gói, ghi nhãn. Bước thứ ba là lấy mẫu hàng hóa gửi cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm…

“Ở cửa khẩu chỉ kiểm tra mẫu xác suất trong lô hàng nhập khẩu. Khoai có thể kém chất lượng do quá trình bảo quản của người chế biến hoặc trong quá trình lưu hành trên thị trường. Do đó, việc giám sát ngay tại địa phương trong quá trình vận chuyển, bảo quản cũng rất quan trọng” - ông Hồng nói thêm.

Mặt khác, theo ông, mức chế tài trong Luật An toàn vệ sinh thực phẩm mới dừng lại ở xử phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe.

Siêu thị ngừng bán khoai tây Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Big C, cho biết khoai tây tươi bán tại hệ thống siêu thị Big C được thu mua tận nguồn Đà Lạt (Lâm Đồng) và Hải Dương, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, trước thông tin về việc phát hiện khoai tây có dư lượng hoạt chất Chlorpyrifos (thuốc bảo vệ thực vật) vượt gấp 16 lần cho phép của Bộ Y tế, kể từ ngày 18-6, Big C tạm dừng bán các mặt hàng này để rà soát lại các khâu từ nhập hàng, kiểm tra chất lượng...

TÚ UYÊN - QUANG HUY