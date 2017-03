Đến lượt GP Bank bị mua lại giá 0 đồng

Theo đó, NHNN trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của GP Bank, chấm dứt toàn bộ quyền , lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của ngân hàng này.

Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, NHNN chỉ định VietinBank tham gia quản trị, điều hành GP Bank, đồng thời kiện toàn HĐQT của GP Bank. Toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GP Bank sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

NHNN cho biết, việc NHNN trực tiếp mua lại toàn bộ cổ phần của GP Bank nhằm giúp NHNN chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu GP Bank, đảm bảo mục tiêu bảo đảm sự an toàn, ổn định hệ thống các TCTD; đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo NHNN, năm 2012, qua thanh tra NHNN đã phát hiện GP Bank bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kết quả kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu và quản trị, điều hành ngân hàng kém hiệu quả. Trong hơn 3 năm qua, NHNN đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để GP Bank tìm kiếm đối tác, bao gồm cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng phương án tái cơ cấu khả thi để trình NHNN xem xét, chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, GP Bank không đề xuất được phương án tái cơ cấu khả thi trong khi ngân hàng tiếp tục bộc lộ nhiều yếu kém, kinh doanh thua lỗ.

Để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của ngân hàng và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, bảo vệ tiền gửi của nhân dân, NHNN quyết định đặt GP Bank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu GP Bank thuê tổ chức độc lập thực hiện kiểm toán và định giá tài sản để xác định giá trị thực của vốn điều lệ. Căn cứ kết quả kiểm toán và định giá độc lập, NHNN đã yêu cầu GP Bank tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ, đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định.

Tuy nhiên ba lần tổ chức ĐHCĐ bất thường của GP Bank đã không thành công, ngân hàng cũng không đề xuất được các giải pháp khả thi về tăng vốn điều lệ đảm bảo giá trị thực của vốn không thấp hơn vốn pháp định (3.000 tỉ đồng) theo yêu cầu của NHNN.

Như vậy, tính đến nay đã có ba NH bị mua lại bắt buộc với giá 0 đồng gồm GP Bank, OceanBank và VNCB.