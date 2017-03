Dệt may, da giày: Bỏ ăn Tết kiếm hợp đồng

Sáng qua (20-1), Bộ Công thương đã họp bàn kế hoạch sản xuất-xuất khẩu năm 2009 của ngành dệt may và da giày.

Phải cố gồng gánh

Theo kế hoạch thì xuất khẩu dệt may năm 2009 đạt 9,5 tỷ USD (tăng 5% so với năm 2008) và xuất khẩu giày khoảng 5,3 tỷ USD (tăng 12% so với năm 2008).

Tuy nhiên sáng qua, các hiệp hội và doanh nghiệp đều than khó. Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da-Giầy Việt Nam, cho rằng năm nay cố lắm thì xuất khẩu đạt khoảng 5-5,3 tỷ USD, tăng độ 10% so với năm 2008.

Ông Phạm Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết thị trường Mỹ đang giảm khoảng 30%-50% đơn hàng, thị trường Nhật và châu Âu giảm nhẹ hơn, tổng giảm về đơn hàng là khoảng 20%. Dự báo sau Tết sẽ có một số doanh nghiệp nước ngoài rút lui khỏi ngành dệt may, một số doanh nghiệp Việt Nam thì thu hẹp, giảm sản xuất, nhìn chung thì năng lực toàn ngành sẽ giảm 20%. Tóm lại thì xuất khẩu... khó mà đạt kế hoạch đề ra!

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh việc cố gắng thực hiện kế hoạch xuất khẩu dệt may, da giày là để duy trì sản xuất và ổn định công ăn việc làm cho người lao động và an sinh xã hội. Do đó, hai ngành này cần phải nhìn thấy trách nhiệm của mình đối với xã hội mà cố gắng gồng gánh. Dù có phải bỏ cả ăn Tết để đi kiếm hợp đồng xuất khẩu thì cũng phải chịu!

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo từng cơ quan, từng cán bộ quản lý phải thực hiện rà soát, cắt giảm thủ tục, giảm 50% thời gian thông quan. Đồng thời, về thuế thì phải thực hiện tốt việc hoàn thuế. “Một mẩu giấy quyết định hoàn thuế thôi là đủ cứu cả trăm công nhân, các anh liệu mà làm” - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói.

Chia sẻ đơn hàng, tìm thị trường mới

Phó Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp phải chia sẻ các hợp đồng với nhau. Những năm trước, khi tình hình tốt đẹp, đơn hàng dồn dập, doanh nghiệp làm không hết, khó mà giao hàng đúng hạn nên đã chia sẻ cho các doanh nghiệp khác cùng làm. Nay tình thế khó khăn, nếu doanh nghiệp nào có đơn hàng thì chia cho nhau để công nhân hai bên đều cùng có thu nhập. Doanh nghiệp nào phải làm tăng ca, làm ca ba thì thôi, nên chia bớt cho anh nào hiện làm cầm chừng một ca. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên đi thành nhóm để “giành” hợp đồng rồi về chia nhau làm.

Biện pháp hàng đầu là giữ thị trường cũ, tìm thị trường mới và chiếm lại thị trường nội địa. Ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cho biết thay vì chỉ hỗ trợ cho doanh nghiệp ra nước ngoài tìm thị trường thì sắp tới sẽ hỗ trợ kinh phí mời các đoàn doanh nghiệp nước ngoài về Việt Nam, vừa tiết kiệm chi phí ăn ở vừa hiệu quả hơn.

ông Lê Quốc Ân - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết có một thị trường tiềm năng mới cho dệt may là Nga, nhắm khoảng một tỷ USD/năm. Trước đây, ta ít giao thương với Nga vì thanh toán phức tạp nhưng nay đã đảm bảo hơn. Tuy nhiên, hiện thuế suất nhập khẩu vào Nga đến 20 USD/kg sản phẩm. Nếu Bộ Công thương tìm cách đàm phán sao cho được ưu đãi thuế thì doanh nghiệp mới xâm nhập thị trường này được. Ngành giày cũng đánh giá Nga là thị trường tiềm năng cùng với thị trường Brazil. Doanh nghiệp Brazil hiện chỉ sản xuất loại hàng cao cấp nên ta có thể khai thác được dòng hàng trung cấp.

Ngoài ra, các hiệp hội cùng doanh nghiệp cần khai thác thị trường nội địa, mở thêm kênh phân phối, trung tâm mua sắm hàng dệt may, da giày. Trong ngắn hạn thì tổ chức các hội chợ triển lãm ở Cần Thơ, TP.HCM... để kích cầu tiêu dùng.