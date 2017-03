Dệt may sẽ “về đích” trong khó khăn

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết ngành dệt may đang gặp bốn trở lực lớn, có thể ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu, trong đó khó nhất là tài chính và vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, gần đây lại gặp khó khăn đặc biệt về điện. Doanh nghiệp cũng hiểu là ngành điện khó khăn, thiếu thì phải cúp thôi nhưng cúp điện thì phải báo trước chứ cúp điện tùy tiện thì thiệt hại cho doanh nghiệp rất lớn. Ông Phạm Xuân Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Sài Gòn 3, cho biết ngành điện cần thông báo “ưu tiên cúp điện” vào những ngày nào để doanh nghiệp lo liệu, khỏi phải điều động công nhân đi làm, xoay sở làm ca khác.

Thêm vào đó, ngành dệt may cũng gặp nhiều khó khăn vì thiếu lao động thường xuyên và tình trạng đình công bất hợp pháp gần đây. Nhiều vụ đình công liên tục xảy ra có thể khiến đối tác cho rằng ngành dệt may Việt Nam không đáp ứng đủ quy chuẩn về trách nhiệm xã hội (trong đó bao gồm cả trách nhiệm chăm lo đời sống công nhân). Điều này sẽ khiến họ e ngại, không đặt hàng - ông Ân cho biết.

Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương và các bộ khác lập tổ công tác nóng, cứ 10 ngày họp một lần về tình hình xuất khẩu và nhập siêu. Nếu doanh nghiệp có khó khăn thì có thể phản ánh nóng để tổ này kiến nghị Chính phủ giải quyết. Ông cũng cho biết hôm nay sẽ bế mạc Hội nghị Trung ương 7 và sẽ ra nghị quyết, trong đó chắc chắn sẽ có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho một số ngành, nhất là ngành có kim ngạch xuất khẩu cao, lao động nhiều.