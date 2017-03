Địa danh “đen” trong danh mục “vàng”

Địa danh và sản vật (chủ yếu là nông sản) cũng phải có tiếng tăm, khá độc đáo thì mới lọt vào danh mục, ví dụ như nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột, sầu riêng Cái Mơn...

Trong danh mục cũng có tên của khoảng chục làng nghề truyền thống như làng Vân (tỉnh Bắc Giang - chế biến rượu), Bát Tràng (làm gốm sứ), Đồng Xâm (tỉnh Thái Bình - nghề khảm bạc), Tống Xá (tỉnh Nam Định - đúc đồng), Non Nước (Đà Nẵng - làm đá mỹ nghệ), Phường Đúc (Huế - đúc đồng)...

Được đưa tên vào danh mục địa danh-sản vật cũng là một sự vinh danh cho chính làng nghề đó. Thế nhưng mới đây, báo cáo môi trường quốc gia 2008 về môi trường làng nghề Việt Nam cho thấy hầu hết các làng nghề kể trên đều có hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường! Làng Vân, Phường Đúc và Đồng Xâm bị liệt vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (từ năm 2003) và đến nay cũng chưa được đưa ra khỏi danh sách này. Làng gốm sứ Bát Tràng tuy không nằm trong danh sách nghiêm trọng nhưng cũng bị ô nhiễm do than, bụi, SO2 (sunphua dioxit). Làng đá mỹ nghệ Non Nước thì bị ô nhiễm do bụi đá và SiO2 (silicon dioxit). Làng đúc đồng Tống Xá cũng bị ô nhiễm và theo điều tra của Cục Bảo vệ môi trường thì tuổi thọ trung bình của người dân thấp hơn mức trung bình chung; tỷ lệ người dân mắc bệnh về tai mũi họng, hô hấp, tiêu hóa cao nhất; số người chết do ung thư phổi, gan, dạ dày cũng rất cao.

Hóa ra là trong danh mục “vàng” có những địa danh “đen”. Đồng ý rằng sản phẩm của những làng nghề này có tính độc đáo và có tên tuổi. Thế nhưng nên chăng quy định thêm tiêu chí tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường khi đưa địa danh-đặc sản vào danh mục. Nếu không thì danh mục “vàng” này có thể sẽ bị “ô nhiễm” theo.