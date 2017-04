Địa ốc TP HCM có dấu hiệu bị làm giá

Trong bảng tham khảo của sàn địa ốc Sài Gòn thương tín TP HCM (Sacomreal) tuần lễ từ ngày 21 đến 26/7, giá ở nhiều dự án bất động sản liên tục có dấu hiệu chững lại, số sản phẩm tăng giá rất ít.

Cụ thể, hàng loạt dự án được giao dịch rầm rộ nhất thời kỳ thị trường nhà đất "sốt" và sau đó cũng giảm giá nhiều nhất như: Sài Gòn Pearl (Bình Thạnh), Thái Sơn 1,2 (Nhà Bè), An Phú - An Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, The Vista, Estella (quận 2)... trong tuần lễ này đều giữ nguyên giá cũ.

Chỉ một số ít dự án giảm 50-60% trong đợt thoái trào vừa qua đột ngột vượt rào tăng giá trở lại. Đó là dự án Him Lam - Kênh Tẻ (quận 7) đã tăng nhẹ từ 24-35 triệu đồng mỗi m2 lên mức 25-40 triệu đồng chỉ trong một tuần. Riêng dự án Phú Mỹ - Vạn Phát Hưng, quận 7, tuần trước được rao bán vị trí thấp nhất giá 16 triệu đồng mỗi m2, tuần này đã lên chạm 18 triệu đồng một m2.

Trái ngược với danh sách đứng giá ảm đạm của Sacomreal, trước đó 3 ngày, Công ty Vinaland đưa ra bảng khảo sát tại khu Nam TP HCM với kết quả rất lạc quan.

Bảng giá bất động sản của Vinaland cập nhật ngày 19/7 có 33 dự án tăng giá. Trong đó, dự án Him Lam - Kênh Tẻ tăng cao nhất 36%, Thái Sơn 1 tăng hơn 22%, Thạnh Mỹ Lợi tăng 18%, Phú Mỹ tăng 15%...

Khu vực Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương cũng có chỉ số giá bất động sản không ăn khớp giữa doanh nghiệp và đơn vị khảo sát. Thống kê từ phòng giao dịch của Công ty Đất Xanh, trung bình một tuần doanh nghiệp có 5-7 giao dịch thành công, giá vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại sau đợt sụt giảm 40-50%.

Cũng theo doanh nghiệp này, đất nền Mỹ Phước dao động trong khoảng 200-500 triệu đồng loại 100-300 m2. Song, tài liệu tham khảo của Sacomreal trong tuần 21-26/7, giá đất nền 300 m2 dự án Mỹ Phước 3 tại Bến Cát đã lên đến 700-900 triệu đồng.

Nhiều thông tin đang thổi bùng lên chuyện giá đất vài nơi đảo chiều tăng 30% và bắt đầu "ấm" trở lại. Nhiều chuyên gia quyết liệt phản đối vì cho rằng nguồn tiền đổ vào bất động sản đang "kẹt cứng".

Tổng giám đốc Công ty bất động sản An Bình Land Võ Đình Quốc nhận định, giảm và đứng giá là tình trạng hiện tại của thị trường nhà đất TP HCM. Giao dịch có tăng chút đỉnh, nhưng còn ít, chưa đủ nhiệt để "ấm" lên.

Lãnh đạo An Bình Land giải thích, bất động sản đang mắc chứng bệnh tâm lý rất nặng, hoạt động bất quy tắc, nên rất khó thống kê và đưa ra các chỉ số giá chính xác. "Lúc này không nên vội vàng cho rằng thị trường đã bắt đầu hồi phục, nhất là khi sản phẩm dự án có tỷ lệ giao dịch thành công rất thấp, thậm chí nhiều nơi không mua bán được 3-4 tuần liền", ông Quốc nhấn mạnh.

Chuyên gia này phân tích, giá nhà đất xác định tại một thời điểm, theo luật, là giá của giao dịch thành công, không phải các con số ảo đang rao khống vô tội vạ. Bởi lẽ, những chiêu thổi giá, kích giá và tin đồn thường ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người mua bán. Vì thế, giá chào mời, rao bán có thể thay đổi đột ngột nhưng tuyệt đối không phải là giá trị bền vững, thiếu cơ sở để gọi là giá thành.

Theo ông Quốc, người quan tâm và muốn tham khảo thị trường này phải cẩn trọng trước khi chọn sản phẩm đầu tư hoặc mua để ở trong tương lai. Bởi lẽ, giao dịch trong thời điểm hiện nay quá ít, chưa đủ cơ sở vững chắc để kiểm chứng sức khỏe của thị trường địa ốc.

Thậm chí ông còn cho hay, nhà đất đột ngột tăng giá trong thời điểm này là thiếu thuyết phục, nhiều khả năng là do tâm lý nhà đầu tư sốt ruột đẩy hàng ra bằng mọi giá. Với những chiêu kích cầu ảo này, theo ông, sản phẩm ít nhiều đã bị "làm giá".

Chủ tịch hiệp hội bất động sản TP HCM, ông Lê Hoàng Châu thừa nhận, thị trường địa ốc vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước.

Ông Châu lo ngại rằng, từ nay đến cuối năm là giai đoạn thử thách lớn đối với các doanh nghiệp đang đáo hạn điều chỉnh lãi suất ngân hàng. Do đó, mọi nhận định lạc quan vẫn còn quá sớm.

Song, chuyên gia này tin rằng, tín hiệu trở lại của thị trường đã manh nha ở phân khúc căn hộ chung cư trên dưới một tỷ đồng, các dự án duy trì tiến độ vẫn giao dịch được. Nếu quyết tâm và có kế hoạch đúng đắn, doanh nghiệp vẫn đủ sức vượt qua.

Trao đổi với báo chí ngày 26/7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, hiện Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đang nghiên cứu thí điểm xây dựng chỉ số bất động sản cho khu vực TP HCM để hỗ trợ thông tin, giá cả cho người mua nhà. Chỉ số giá sẽ tập trung ở 2 dòng sản phẩm là nhà chung cư và cao ốc văn phòng.

Ông Nam cũng cho rằng, thị trường bất động sản chỉ bị thoái trào ngắn, vẫn đầy tiềm năng, chắc chắn sẽ sớm hồi phục với độ minh bạch cao hơn.

Cơ sở để tin vào điều này, theo ông Nam, là mối liên hệ mật thiết giữa chỉ số thu nhập bình quân trên đầu người (GDP) với nhu cầu thật về nhà ở của cư dân đô thị. Theo đó, khi GDP đạt mốc 1.000 USD thì biểu đồ nhu cầu bất động sản mới bắt đầu đi ngang và bão hòa dần.

"GDP của dân TP HCM và Hà Nội khoảng 800 USD, nhiều tập đoàn bất động sản, các nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy tiềm năng này nên đang tìm cách tiếp cận. Do đó, không nên quá bi quan khi nhận định thị trường", ông nói.