Điềm báo "chết người" từ những cổ phiếu siêu rẻ!

La liệt những cổ phiếu giá rẻ



Nếu như trước kia thời khởi sắc của thị trường chứng khoán, chúng ta hầu như không bắt gặp những cổ phiếu có mệnh 10 nghìn đồng, thì ngày nay những mã có mệnh giá như thế này lại phủ đầy trên bảng điện tử.









Điềm báo về một tương lại mù mịt

Theo Minh Hường (VNMedia)

Đáng buồn hơn, thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây lại tràn đầy những cổ phiếu có mệnh giá vài nghìn đồng. Thậm chí, lần đầu tiên trên sàn đã xuất hiện mã có giá dưới 100 đồng.Đi tiên phong trong xu hướng giảm giá này là cổ phiếu VKP của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa, khi lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 1.000 đồng/cổ phiếu, một mức giá thấp đến mức khó tưởng. Nhiều nhà đầu tư kỳ cực trên sàn chứng khoán cũng tỏ ra khá bất ngờ với mức giá niêm yết này.Trong thời thăng hoa của thị trường chứng khoán, cổ phiếu VKP đã có thời điểm được định giá đến trên 40.000 đồng. Khi kênh đầu tư này rơi vào giao đoạn khó khăn nhất là năm 2009, lúc các chỉ số liên tục chao đảo và trượt giảm thì mệnh giá của cổ phiếu này cũng được niêm yết tới còn xấp xỉ một nửa, tức khoảng 20 nghìn đồng.Tuy nhiên, đến ngày thời điểm ngày hôm qua (28-11), giá cổ phiếu này đã giảm xuống còn 800 đồng/cổ phiếu.Không chỉ cổ phiếu VKP bị rơi xuống mức thấp thê thảm, mà hiện nay trên cả hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP.HCM đang có rất nhiều cổ phiếu khác niêm yết ở mức chỉ 2 nghìn đồng – 3 nghìn đồng. Còn con số mã dưới mệnh giá cũng không thể đếm nổi.Theo thống kê trên sàn TP.HCM, hiện có 306 mã tham gia giao dịch, tuy nhiên có đến gần 50% cổ phiếu dưới giá 10 nghìn đồng. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội lại đang phải gánh chịu những kịch bản thê thảm hơn, khi có 294 mã tham gia giao dịch, nhưng đa số các mã này lại điều niêm yết dưới 10 nghìn đồng.Nếu xét về những cổ phiếu có mệnh giá thấp hơn 3 nghìn đồng, thì trên cả hai sàn chứng khoán TP.HCM và Hà Nội thì có xấp xỉ 30 mã.Nếu theo dõi sát thị trường chứng khoán có thể nhận thấy, việc các cổ phiếu không ngừng đổ dốc, vượt xa mức tưởng tượng của các nhà đầu tư là do sự yếu kém của các doanh nghiệp như làm ăn thua lỗ liên tiếp. Nguy cơ sụp đổ cận kề khiến nhiều nhà đầu tưâphỉ lắc đầu và tránh xa.Thị trường chứng khoán rơi thê thảm, ánh hoà quang và mỏ vàng từ kênh đầu tư có tiếng là hấp dẫn của thời mới hình thành đang dần mất đi vị thế. Nhiều công ty chứng khoán rơi vào tình trạng hoạt động trì trệ, thậm chí nhiều nhân viên môi giới đã không còn việc gì để làm mà chỉ biết sáng đến cơ quan ngồi nhìn bảng điện tử và chiều lại ra về.Với tình trạng đen tối như hiện nay, nhiều công ty đã khuyến khích nhân viên môi giới nên nghỉ việc, vì không thể chi trả nổi tiền lương.Thống kê cung - cầu nhân lực trực tuyến của VietnamWorks mới nhất cho thấy, trong 3 tháng trở lại đây cho thấy, nhu cầu nhân lực trong ngành chứng khoán sụt giảm mạnh.Theo giám đốc một công ty chứng khoán tại Hà Nội, trong thời gian gần đây hoạt động công ty rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Các nhân viên đến hầu như không có việc để làm, doanh thu của công ty cũng sụt giảm nặng nề.Cũng theo vị giám đốc này, hiện tại số lượng nhân viên tại công ty cũng đã được giảm thiểu rất nhiều, tuy nhiên mức lương cũng không thể giữ được mức ổn định mà đã sụt xuống khoảng 50% so với thời trước kia.Nguyên nhân là do doanh thu sụt giảm nghiêm trọng và thậm chí lỗ nặng, nhưng chi phí vận hành không hề giảm mà còn tăng lên, do lạm phát đứng ở mức cao trong những tháng đầu năm, vị giám đốc này chia sẻ.Không chỉ các công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mà ngay cả những nhà đầu tư cũng gặp không ít sóng gió. Một số lượng tài sản khổng lồ của mình của khá nhiều người đam mê chứng khoán đã không cánh mà bay.Nhìn nhận về tương lai của thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư kỳ cực trên sàn đều tỏ ra bi quan khi mà nền kinh tế thế giới tiếp tục xấu đi. Vấn đề lạm phát, lãi suất cao, chi phí giá cả không ngừng thay đổi đẩy các doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Điều này khiến các cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư tỏ ra lạnh nhạt với kênh đầu tư này.Chính vì những nguyên nhân trên, mà những dự báo về cái "chết" trong kênh đầu tư một thời làm mua làm gió như chứng khoán vẫn làm e ngại giới đầu tư.Đặc biệt, trong bối cảnh như hiện nay, sự trượt dốc tiếp tục của thị trường chứng khoán là một việc khó tránh khỏi, thậm chí là đã nằm trong dự đoán của nhiều người. Nhiều nhận định cũng đưa ra rằng, sẽ có cổ phiếu giá thấp nhất hiện nay không thể vực dậy được, dù thị trường có phép màu kéo các chỉ số khởi sắc trở lại.Những phân tích đưa ra rằng khi thị trường rơi vào bối cảnh khủng hoảng, thì cũng là cơ hội để tồn tại hiện nay dường như đã không được nhiều người quan tâm. Bằng chứng là có khá nhiều cố phiếu đã rơi xuống mức không thể rẻ hơn, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra thờ ơ?!