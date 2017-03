Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại VINCOM CENTER Đồng Khởi

Với quy mô khá lớn và được chuẩn bị chu đáo, đợt diễn tập lần này đã ứng dụng công nghệ mới thông minh về cảnh báo cháy nổ và toà nhà Vincom Center Đồng Khởi là một trong những đơn vị đầu tiên được Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM chọn triển khai thí điểm công nghệ này.







Bắt đầu từ 10h sáng ngày 24/10/2013, buổi diễn tập có sự tham gia đông đảo của toàn thể nhân viên đang làm việc tại tòa nhà phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM. Đây là dịp để Sở và Ban quản lý tòa nhà “kiểm tra năng lực” của hệ thống Trung tâm chỉ huy xử lý PCCC & cứu nạn cứu hộ được Sở chọn triển khai thí điểm tại đây.

Với tình huống giả định là một đám cháy phát ra do chập điện từ dàn nóng máy lạnh tại khu thông tầng 4A của tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, khi đó hệ thống chuông báo cháy tòa nhà reo lên, lực lượng PCCC tại chỗ phát hiện kịp thời, tiến hành phương án chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy lan rộng và tổ chức sơ tán người ra khỏi tòa nhà. Tín hiệu báo cháy tự động được truyền về Trung tâm chỉ huy tại Sở Cảnh sát PCCC, ngay sau đó, lực lượng PCCC chuyên nghiệp cùng xe chữa cháy đến hiện trường để phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở, đám cháy được kiểm soát trực tiếp qua hệ thống camera tại Trung tâm chỉ huy đặt tại Sở Cảnh sát PCCC, bảo đảm an toàn cho toàn bộ người và tài sản. Buổi diễn tập kết thúc vào 10h30 cùng ngày được đánh giá là thành công và chuyên nghiệp.





Ông Phạm Hồng Phước, Giám đốc Ban quản lý tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi cho biết: “Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi là tổ hợp bao gồm Trung tâm thương mại, điểm vui chơi giải trí, bãi giữ xe ngầm, văn phòng cho thuê và căn hộ nên công tác PCCC rất được coi trọng. Hàng tháng, chúng tôi đều tổ chức cho lực lượng PCCC tòa nhà tập huấn cách vận hành các hệ thống chữa cháy, thao tác một cách thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Bên cạnh đó, những cuộc diễn tập được phối hợp tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm an toàn PCCC cho toàn thể nhân viên, khách thuê và cư dân sinh sống trong tòa nhà. Do đó, Vincom Center Đồng Khởi là điểm đến hoàn toàn an toàn, an tâm và tiện ích cho mọi người, mọi nhà”.

Hệ thống giám sát, cảnh báo cháy nổ là một hệ thống tổng thể ứng dụng bản đồ số (GIS) được tích hợp tín hiệu cảnh báo từ các cảm biến (khói, nhiệt…) và camera quan sát truyền qua Hộp đen tới Trung tâm chỉ huy PCCC đặt tại Sở Cảnh sát PCCC. Chỉ vài giây sau khi phát hiện sự cố, hệ thống sẽ phân tích được các thông tin: vị trí xảy ra cháy; tuyến đường gần nhất có thể tiếp cận được; đặc điểm của cơ sở xảy ra cháy với sơ đồ tòa nhà, đầu mối liên hệ; trụ nước, sông ngòi; các đơn vị chức năng tại địa bàn (công an, y tế, bộ đội, điện lực …) và truyền trực tiếp đến trung tâm chỉ huy PCCC gần nhất. Các thông tin này sẽ giúp cho công tác chỉ huy chữa cháy trở nên kịp thời và hiệu quả, giảm bớt được thiệt hại do đám cháy gây ra.

