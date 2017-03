Diện tích nuôi cá, tôm đang có nguy cơ bị thu hẹp

Dù giá cá tra hiện nay đã có xu hướng tăng so với thời điểm đầu năm, hiện ở mức 21.000-22.000 đồng/kg. Tuy nhiên, với mức giá này người nuôi quy mô nhỏ vẫn chưa có lãi, nên người nuôi tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường mà chưa vội thả nuôi, dẫn đến diện tích nuôi cá tra có xu hướng thu hẹp.





Sản lượng thu hoạch cá tra bốn tháng đầu năm 2016 của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 281.500 tấn, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong đó các tỉnh có diện tích và sản lượng lớn lại có xu hướng giảm nhiều hơn cả, cụ thể: Vĩnh Long giảm 14%, Đồng Tháp giảm 5%, An Giang giảm 16%.





Về nuôi tôm, do điều kiện thời tiết bất lợi như hạn hán, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng rất lớn đến các hộ nuôi tôm. Nhiều diện tích tôm bị thiệt hại do dịch bệnh bởi độ mặn quá cao. Mặc dù vậy, với ưu thế khả năng chống chịu bệnh và giá bán ổn định hơn so với tôm thẻ, nên tình hình nuôi tôm sú của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn ổn định, chỉ có diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng giảm.





Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 4-2016 đạt 232.000 tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.