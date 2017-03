Diều giấy khiến nhiều chuyến bay bị hủy

Nhiều hành khách phản ảnh họ liên tục được thông báo do sự cố kỹ thuật nên các máy bay không thể cất cánh, giờ bay được thông báo hoãn vô hạn định.

Một số hành khách nói không được thông báo cặn kẽ sự cố, lịch hoãn hay bố trí chuyến bay cụ thể nên rất mệt mỏi chờ đợi.

Đến gần 22g, một số hành khách phải trở về nhà, các hành khách ở xa được văn phòng Tổng công ty Hàng không VN (VNA) khu vực miền Trung bố trí về nghỉ ở khách sạn.

Theo bà Huỳnh Thị Tường Vân - trưởng Trung tâm kiểm soát khai thác thuộc văn phòng VNA khu vực miền Trung, sự cố xảy ra ở đường băng bắt đầu từ lúc 17g kéo dài đến 21g30, khiến đài kiểm soát không lưu không cho phép bất cứ chuyến bay nào xuất phát hoặc đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Theo bà Vân, sự cố được xác định là do trên đường băng có nhiều diều giấy do người dân thả. Để đảm bảo an toàn các chuyến bay, cơ quan kiểm soát không lưu đã có lệnh đình chỉ các chuyến bay đi lẫn bay đến.

Theo Đ.NAM - V.HÙNG (TTO)