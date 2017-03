Điều hành giá xăng dầu: Hai bộ cãi ầm ĩ

Đốp chát Hội thảo thực sự căng thẳng khi đến phần tranh luận giữa đại diện hai bộ Tài chính và Công Thương. Khi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú chen ngang để giải thích cái khổ của DN trong lúc tổng giám đốc Petrolimex trả lời câu hỏi của chủ tọa thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nói thẳng: Đơn vị chủ trì sự kiện này là Bộ Tài chính nên tranh luận phải có trật tự! Tôi có tham dự kỳ thi toán quốc tế! Quyết định 225 ngày 26-8 về việc giảm 500 đồng/lít xăng đưa ra trong khi DN đang lỗ. Tôi không học giỏi toán nhưng cũng có tham dự thi toán quốc tế nên khi nhận được thông báo (giảm giá - NV) tôi chợt nghĩ bộ Tài chính bị làm sao. Chả hiểu điều hành kiểu gì! Như thế là trái với quy luật thị trường và Nghị định 84. Nếu điều hành như thế thì từ nay đến cuối năm sẽ vỡ hệ thống phân phối xăng dầu. Ông NGUYỄN LỘC AN, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Học nhiều thì cũng nên hiểu thực tiễn! Nghị định 84/2009 có điều khoản là Nhà nước có quyền can thiệp vào giá xăng dầu. Xin thưa đồng chí là chúng tôi không làm gì sai luật cả. Đồng chí học nhiều nhưng cũng nên hiểu thực tiễn một chút. Tôi chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định này. Tại thời điểm đó, số liệu thực tế do hải quan công bố riêng Petrolimex có lãi 780 đồng/lít xăng. Tôi đã gọi anh Bảo (Tổng Giám đốc Petrolimex) đến hỏi có giảm được không. Anh Bảo nói giảm được và quyết định là giảm 500 đồng/lít xăng. Chúng tôi không quan liêu. Bộ trưởng Bộ Tài chính VƯƠNG ĐÌNH HUỆ