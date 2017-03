Điều hành giá xăng dầu sẽ đảm bảo sự nhất quán

Trong trường hợp vì lý do khách quan, doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu bị lỗ thì Nhà nước sẽ giải quyết và yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ, lưu thông bình thường theo nhiệm vụ được giao để đảm bảo nhu cầu cho sản xuất-kinh doanh và an ninh năng lượng.



Trước đợt giảm giá gần nhất ngày 26/8/2011, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã gặp, bàn bạc để thống nhất chủ trương. Do đó, không hề có chuyện bất đồng giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về điều hành giá xăng dầu.



Trước đó, tại cuộc Hội thảo về Điều hành giá xăng dầu tại Việt Nam diễn ra ngày 20/9 vừa qua tại Hà Nội, đại diện của hai Bộ đã có những tranh luận gây ra hiểu lầm trong dư luận về việc có chuyện bất đồng trên.





