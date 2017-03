Điều tra ba con tàu bị nghi nhập lậu

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, nhiều doanh nghiệp (DN) phản ánh rằng để tạo lợi thế cho “tàu nhà” là Công ty VTT (do người nhà lãnh đạo cảng vụ điều hành), Cảng vụ Vũng Tàu đã ban hành các quyết định tréo ngoe khiến các DN lai dắt khác lâm vào cảnh khốn đốn. Công ty VTT đã nhập về ba con tàu hơn 20 năm tuổi mang quốc tịch Mông Cổ. Qua kiểm tra, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu nghi ngờ ba chiếc tàu này là hàng nhập lậu.

Ông Nguyễn Trà Sinh, Trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết,đang tiếp tục thu thập chứng cứ để củng cố hồ sơ về sai phạm của Công ty VTT trong quá trình nhập ba chiếc tàu nói trên về Việt Nam. “Qua theo dõi, lực lượng hải quan phát hiện Công ty VTT đã nhập cảnh ba chiếc tàu gồm Phú Mỹ 01, Phú Mỹ 06, Phú Mỹ 10 theo ba đợt khác nhau tại Quảng Ngãi rồi chuyển vào cảng Vũng Tàu hoạt động” - đại diện Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết.

Tàu Phú Mỹ 10 đang hoạt động tại cảng Vũng Tàu. Ảnh: TẤN TÀI

Ba chiếc tàu này đã được VTT mua từ một công ty nước ngoài, có đầy đủ hợp đồng xuất bán, phiếu chuyển tiền ngân hàng... Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều lần yêu cầu DN phải làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu tàu biển theo đúng quy định nhưng DN này vẫn không đến. “Theo quy định, trong hồ sơ nhập khẩu tàu biển phải có quyết định mua tàu, biên bản mua bán tàu và giấy chứng nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tình trạng kỹ thuật, chất lượng của con tàu, nếu không có giấy đăng kiểm thì buộc phải cho tàu tái xuất. Công ty VTT cố ý không đến khai báo hải quan có thể là để trốn thuế nhập khẩu cho ba chiếc tàu này. Nếu hoàn thiện hồ sơ, xác định chính xác VTT trốn thuế nhập khẩu thì có thể công ty này sẽ bị xử phạt gấp đôi số thuế phải nộp. Ngoài ra, VTT còn đứng trước nguy cơ bị xử phạt vì chưa hoàn thành thủ tục nhập khẩu đã đưa tàu vào sử dụng” - ông Sinh nói.

Cũng theo ông Sinh, ba chiếc tàu rất khó kiếm được chứng nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam do đã trên 20 năm tuổi, cũ kỹ, lạc hậu so với các tàu lai dắt thế hệ mới. Do chưa được phép mang quốc tịch Việt Nam nên ba chiếc tàu nói trên hiện đều treo cờ Mông Cổ.

Theo thông tin chúng tôi có được, liên quan đến vụ việc Cảng vụ Vũng Tàu quản lý tréo ngoe, gây khó cho các DN lai dắt tàu biển, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã vào cuộc, đang xác minh làm rõ vụ việc.

TẤN TÀI