Đình chỉ cây xăng bán xăng pha nước lã tại Yên Bái

Cửa hàng xăng dầu Yên Thắng có địa chỉ tại thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Thịnh, có địa chỉ tại tổ 8, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, do ông Nguyễn Huy Hoàng làm giám đốc.



Cửa hàng xăng dầu này bị đình chỉ vì lý do "đưa xăng vào lưu thông có chất lượng không đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam."



Theo đó, Quyết định đã áp dụng khoản 1 điều 16 Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ, xử phạt cửa hàng xăng dầu này 15 triệu đồng và tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số 37/GCNĐĐK-SCT ngày 24/9/2010 do Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cấp trong thời hạn ba tháng kể từ ngày 19/10/2012.



Quyết định cũng buộc đình chỉ lưu thông và tái chế đối với 5.917 lít xăng RON92 không đảm bảo chất lượng và phải hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 7 triệu đồng cho khách hàng là nạn nhân của cửa hàng xăng dầu này.



Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19/10, hàng chục khách hàng đến vây hãm cây xăng Yên Thắng với lý do chủ hàng đã bán xăng pha nước làm xe không nổ được./.





Theo Đức Tưởng (TTXVN)