Định giá thị phần vàng miếng ra sao?

Bốn điều kiện sản xuất vàng miếng

Điều 10 dự thảo Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định bốn điều kiện để được NHNN cấp phép sản xuất vàng miếng như sau:

DN được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký hoạt động sản xuất vàng miếng trong giấy chứng nhận đăng ký DN.

Phải có vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng trở lên.

Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng miếng.

Phải chiếm từ 25% thị phần sản xuất vàng miếng trong nước trở lên trong ba năm liên tiếp gần nhất.

Sắp tới Chính phủ sẽ lấy ý kiến

Theo lộ trình về Nghị định quản lý vàng, mới đây NHNN đã trình Chính phủ. Vì là dự thảo chứ chưa phải nghị định chính thức nên sắp tới Chính phủ sẽ dành thời gian để nghe và lấy ý kiến từ các cơ quan về dự thảo.

Ông VŨ VIẾT NGOẠN, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Cần thời gian để chuẩn bị

Nếu quy định DN phải chiếm 25% thị phần thì có nghĩa là tối đa trên thị trường chỉ có thể có bốn DN tham gia. Trong khi đó, cả nước chúng ta có rất nhiều DN kinh doanh vàng. Những DN không chiếm 25% này sẽ ra sao?

Vì thế khi chúng ta chuyển đổi hay co hẹp sản xuất vàng vật chất cũng cần có thời gian, nếu chỉ chuẩn bị trong sáu tháng thì quá nhanh. Vì thế cần có lộ trình và thời gian. Chẳng hạn chúng ta nên vừa co hẹp sản xuất vàng vật chất vừa tiến hành mở vàng tài khoản sẽ tốt hơn là co hẹp sản xuất xong rồi mới mở vàng tài khoản.

TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng ĐH Kinh tế Luật TP.HCM

YÊN TRANG ghi