Đìu hiu các phiên IPO

Giá chào bán cổ phần chỉ hơn mệnh giá gốc mấy trăm đồng, có khi giá bán khởi điểm còn dưới giá trị sổ sách nhưng các phiên IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng) của nhiều doanh nghiệp gần đây toàn... ế! Thậm chí nhiều phiên phải hủy do không có nhà đầu tư tham gia.

Đấu giá... ế

Nếu như trước đây các đợt IPO của doanh nghiệp được hàng ngàn nhà đầu tư chen nhau sắp hàng mua thì nay các phiên bán cổ phần ra công chúng ế ẩm như chợ chiều.

Trong bản thông báo lịch đấu giá của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, từ đầu năm đến tháng 3 chỉ lèo tèo mấy phiên. Thậm chí trong tháng 4 này, tại HOSE chỉ có mỗi phiên IPO của Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ. Thế nhưng số cổ phần của đơn vị này bán không hết (công ty chào bán gần 10,58 triệu cổ phần nhưng chỉ bán được có gần 99.400 cổ phần). Trước đó, phiên đấu giá cổ phần của Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương TP.HCM cũng lâm cảnh ế tương tự. Công ty này chào bán ra công chúng hơn 12,7 triệu cổ phần nhưng cũng chỉ bán được có 379.500 cổ phần cho nhà đầu tư.

Tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội tình cảnh các phiên đấu giá cổ phần cũng không khá hơn. Trong tháng 4 này cũng chỉ có bốn công ty đăng ký bán cổ phần. Còn trước đó một vài doanh nghiệp thực hiện IPO nhưng số lượng cổ phần sau khi bán còn ế lại khá nhiều.

Giám đốc một doanh nghiệp tham gia IPO cho biết bán cổ phần mà có người mua là còn may chứ nhiều phiên đấu giá gần đây đã phải hủy do không có nhà đầu tư đăng ký. Điển hình như phiên đấu giá cổ phần của Công ty Xây dựng phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hồi tháng 3 tại HOSE đã phải hủy vì chỉ có một nhà đầu tư đăng ký. Còn trước đó mấy ngày, phiên IPO của Công ty Du lịch Lâm Đồng cũng phải hủy do không có nhà đầu tư nào tham gia.

Có một điều là nếu trước đây mỗi khi IPO các doanh nghiệp dành ra một tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư nước ngoài rất ít thì nay ngược lại, lượng cổ phần dành bán cho đối tượng này khá lớn nhưng nhiều phiên khách ngoại đã chê không tham gia.

Anh Lê Tiến Ba, một nhà đầu tư lâu năm ở sàn chứng khoán SSI (quận 1) nhận xét các phiên đấu giá cổ phần gần đây thất bại là vì nhà đầu tư hết tiền. Mặt khác, thời điểm này mà tổ chức IPO sẽ không hợp lý vì nhiều cổ phiếu niêm yết trên sàn rớt giá xuống thấp mà người mua còn chê thì nói gì đến cổ phần mới.

Khởi động lại IPO

Mặc dù đã có nhiều phiên đấu giá cổ phần bị ế, thậm chí bị hủy nhưng gần đây vẫn có nhiều doanh nghiệp thông báo tiến hành IPO.

Trong tháng 4, 5 này, một loạt công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương, Công ty TNHH nhà nước một thành viên khai thác, chế biến, xuất khẩu Khánh Hòa, Công ty Gang thép Thái Nguyên, Du lịch Bình Thuận, Xí nghiệp Dịch vụ khu công nghiệp Sonadezi... thông báo sẽ bán đấu giá cổ phần tại HOSE và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Để việc đấu giá cổ phần thành công, các doanh nghiệp đang lên kế hoạch quảng bá, giới thiệu về doanh nghiệp đến rộng rãi với giới đầu tư. Đặc biệt, trong lần này nhận thấy thị trường sôi động, có những doanh nghiệp dù các lần trước bán cổ phần ế nay cũng nhanh chân thông báo sẽ bán tiếp.

Nhận định về động thái trên, nhiều chuyên gia chứng khoán cho rằng chọn thời điểm này để bán cổ phần chẳng qua là do doanh nghiệp muốn ăn theo các đợt tăng giá của VN-Index. Bởi thực tế từ tháng 3 trở đi, kênh chứng khoán đã có nhiều phiên giao dịch rất ấn tượng, thậm chí có phiên lượng tiền đổ vào gần 2.000 tỷ đồng.

Dù hiện tại dòng tiền đang chảy vào kênh chứng khoán nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có chuyên gia nào dám nhận định là các lần chào bán cổ phần sắp tới sẽ thành công.