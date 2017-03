DN FDI và DN Việt: Cần giảm khoảng cách

Hơn nữa, TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng con số tăng trưởng 17% xuất khẩu cả năm là mức tăng rất cao trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, con số này lại phản ánh rất rõ thực trạng xuất khẩu của DN Việt Nam.

Theo đó, mức tăng xuất khẩu của DN trong nước gần như bằng 0, cho hết tháng 10-2012 chỉ tăng khoảng 0,3%. Như vậy, phần tăng xuất khẩu tại Việt Nam chủ yếu là từ các DN FDI. Trong đó, mức tăng xuất khẩu chủ yếu do Samsung bắt đầu sản xuất ở Việt Nam từ năm nay, một tháng xuất khoảng 1 tỉ USD. Các ngành hàng như may mặc, gỗ, số lượng DN FDI ít nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn. Điều này được ông Thành cho biết do họ vượt trội về mối quan hệ, mạng sản xuất, chuỗi giá trị và khả năng tiếp cận thị trường thông qua chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu quả.

Thông thường, khi một nền kinh tế phát triển thì xuất khẩu từ khối FDI phải giảm xuống, xuất khẩu trong nước tăng lên. Nhưng tình trạng ở Việt Nam thì ngược lại. Theo ông Thành, đó là vấn đề đáng lo ngại và càng đáng ngại hơn khi các hiệp định thương mại tự do bắt đầu có hiệu lực trong thời gian sắp tới, đưa Việt Nam trở thành sân chơi lớn hơn thu hút đầu tư nước ngoài. Như thế, việc các DN xuất khẩu trong nước cần phải làm là rất nhiều để tránh bị tụt hậu và ép sân.

TÚ UYÊN