DN ngoại đang “tấn công” thị trường bán lẻ

Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, trong năm 2008 các nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực phân phối chỉ có thể dưới hình thức liên doanh. Từ năm 2009, họ mới được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Tuy nhiên, để chuẩn bị bước vào cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ trong thời gian sắp tới, hiện đã có một số doanh nghiệp nước ngoài đã vào thị trường Việt Nam bằng con đường này…

Điển hình nhất đó là sự chuẩn bị rất chu đáo và có kế hoạch phát triển lâu dài của Tập đoàn Best Denki, một trong 5 "đại gia" bán lẻ điện máy lớn nhất của Nhật Bản hiện sở hữu 570 chuỗi siêu thị tại Nhật và 40 hệ thống siêu thị ở Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Indonesia…

Với kinh nghiệm hơn 55 năm thành lập và gần hai năm hoạt động theo phương thức nhượng quyền thương mại với một doanh nghiệp Việt Nam, hiện Best Denki đã sẵn sàng liên doanh để trực tiếp tham gia thị trường này.

Trước khi có kế hoạch tham gia thị trường bán lẻ Việt Nam, Best Denki đã có một lộ trình dài tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu và khảo sát thị trường. Cuối năm 2006, Tập đoàn Best Denki đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Tiếp thị Bến Thành (chủ sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Carings ở thị trường trong nước), thông qua một thỏa thuận nhượng quyền thương mại đầu tiên và lớn nhất trong lĩnh vực bán lẻ điện máy ngay sau khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO.

Theo thỏa thuận đã được ký kết, chuỗi siêu thị điện máy mang thương hiệu mới là Best Carings sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật và tiếp thị từ Best Denki. Best Denki sẽ giúp Best Carings cải thiện các công nghệ bán lẻ điện máy tại Việt Nam thông qua việc cung cấp các chủng loại hàng hóa tốt nhất, giúp đối tác Việt Nam thực hiện các phương pháp quản lý hiện đại nhằm hoàn thiện các dịch vụ bán hàng, công tác huấn luyện, đào tạo nhân viên…

Ông C. J. Raj - Giám đốc bộ phận kinh doanh tiếp thị và phát triển thị trường nước ngoài của Best Denki cho biết, với mong muốn trực tiếp đầu tư và được tham gia kinh doanh tại thị trường bán lẻ điện máy ở Việt Nam, Best Denki và các đối tác Việt Nam vừa kết thúc giai đoạn đàm phán và đang hoàn tất thủ tục, chuẩn bị thành lập liên doanh trong lĩnh vực này. Dự kiến, vào tháng 11/2008, các bên liên doanh sẽ tham gia lễ ký kết việc thành lập…

Ngoài Tập đoàn Best Denki, hiện trên địa bàn quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) cũng đã xuất hiện siêu thị mới của Big C (siêu thị 100% vốn nước ngoài) khiến nhiều người khá bất ngờ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhà đầu tư nước ngoài nào được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực phân phối ở Việt Nam trước đây muốn mở thêm cơ sở mới nào ngoài những cơ sở được chứng nhận trong giấy phép thì đều phải xin phép. Như vậy, sự xuất hiện của siêu thị Big C mới này có thể thông qua con đường nhượng quyền thương mại cho một công ty trong nước.

Một số thương hiệu khác như Lotte (Hàn Quốc) cũng đang có kế hoạch chuẩn bị đưa vào sử dụng một trung tâm lớn tại quận 7, Fresh Mart của Tập đoàn CP (Thái Lan) cũng đã xuất hiện ở những vị trí đắc địa trên địa bàn TP HCM.

Trong khi đó, sự chuẩn bị của doanh nghiệp trong nước tham gia thị trường bán lẻ vẫn còn quá chậm chạp như Sài gòn Co.op, chuỗi siêu thị Vinatex Mart của Tập đoàn Dệt may Việt Nam… mặc dù kế hoạch đã được đưa ra xây dựng số siêu thị khá lớn nhưng thực tế việc triển khai hiện còn rất chậm.

Với thực tế đó, nhiều người dự báo sự cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam chắc chắn sẽ bị đuối sức trước làn sóng đầu tư ào ạt của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Bởi vì, hiện cả nước có khoảng 900.000 cửa hàng tạp hóa (chiếm 40% thị phần bán lẻ hàng tiêu dùng) thì chỉ tính riêng Metro Cash & Carry, bằng cách "đi tắt đón đầu" đã nhắm vào khai thác đối tượng này qua hình thức làm thẻ khách hàng và có những ưu đãi đặc biệt.

Vì vậy, Metro Cash & Carry đã có một lượng lớn khách hàng ổn định và theo kế hoạch, trong thời gian tới Metro Cash & Carry sẽ mở thêm các trung tâm lớn tại thị trường Việt Nam…