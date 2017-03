DN xăng dầu đang lãi nhờ xả quỹ bình ổn

Theo đó, hiện giá xăng A92 thành phẩm nhập tại thị trường Singapore là 112,95 USD/thùng, còn giá bình quân 30 ngày ở mức 112,06 USD/thùng. Như vậy, sau khi trừ thuế, phí… đối với mặt hàng xăng, DN lỗ khoảng 215 đồng/lít, dầu DO là 335 đồng/lít, dầu hỏa là 682 đồng/lít. Tuy nhiên, do DN được sử dụng quỹ bình ổn giá 300 đồng/lít đối với xăng, 300 đồng/lít đối với dầu DO và 800 đồng/lít đối với dầu hỏa. Từ đây, DN xăng dầu lại thành ra có lãi, hiện mức lãi đối với mặt hàng xăng sẽ là 85 đồng/lít, dầu hỏa là gần 120 đồng/lít.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng công bố, tính đến hết quý III, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là khoảng 58 tỉ đồng.

MAI PHƯƠNG