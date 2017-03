DN xuất khẩu gặp nguy: Muốn thoát phá sản phải... sa thải CN

Ngày 14-3, tại TP.HCM, Bộ Công thương đã có cuộc họp giao ban bất thường đối với các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu phía nam sau những khó khăn về nguồn vốn, tài chính ở trong nước và thế giới tăng cao. Tại cuộc họp, cùng với việc phải cắt giảm chi phí, thu hẹp hoạt động sản xuất, nhiều doanh nghiệp cho biết đang lên kế hoạch sa thải công nhân nếu không muốn phá sản.

Xuất khẩu giảm, nhập siêu tăng

Theo số liệu của Bộ Công thương, trong hai tháng đầu năm 2008, xuất khẩu của nước ta đạt 8,7 tỷ USD (tăng 29% so với cùng kỳ) và nhập khẩu là 13 tỷ USD. Nếu chỉ so sánh vào con số xuất khẩu thì đang vượt mức tăng trưởng của Chính phủ đề ra (25%). Tuy nhiên, so sánh cán cân xuất-nhập thì nước ta đã nhập siêu tới 4,3 tỷ USD, chiếm hơn 50% so với kim ngạch xuất khẩu, vượt quá xa con số 20% của Chính phủ cho phép.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại, theo ông Nguyễn Thành Biên - Thứ trưởng Bộ Công thương là thời điểm hiện tại, lượng hàng xuất khẩu giảm tới 1/2 so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Thế Dũng - Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết nếu tính chung cả ba tháng đầu năm 2008 thì xuất khẩu giảm nhưng nhập siêu tăng. Theo ông Dũng, con số tăng trưởng cao của xuất khẩu 29% trong hai tháng đầu năm là do tỷ trọng của dầu thô lớn hơn so với ngành hàng khác. Nếu không có sự góp mặt của dầu thô, mức tăng trưởng của xuất khẩu chỉ đạt 15%.

Tại buổi họp, đại diện của nhiều hiệp hội có lượng hàng chiếm tỷ trọng lớn đều than nếu cứ kéo dài tình trạng như thế này thì doanh nghiệp càng xuất khẩu càng lỗ nặng.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết hiện tại đối với điều, tổng chi phí giá thành chế biến doanh nghiệp phải mất thêm 40% chi phí, trong khi giá bán chỉ tăng 25% so với cùng kỳ. Theo ông Học, để xuất một tấn điều, doanh nghiệp phải chịu lỗ 2,5-2,7 triệu đồng. Hiện tại, các doanh nghiệp xuất khẩu điều trong hiệp hội đã ký hợp đồng với các đối tác lượng hàng 300 triệu USD, nếu không có thay đổi thì con số thua lỗ thấy trước mắt là 150-160 tỷ đồng. Ông Học cho biết thêm trong thời gian tới, ngành điều nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung sẽ phải đối chọi với việc khiếu kiện của doanh nghiệp nước ngoài do các doanh nghiệp trong nước chậm hợp đồng.

Cùng chung cảnh ngộ, ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết với sự trượt giá của đồng USD, để xuất khẩu lượng hàng giá trị một triệu USD, doanh nghiệp cà phê phải chịu lỗ tới 300-400 triệu đồng. Tình trạng thua lỗ quá nhiều dẫn đến một số doanh nghiệp không dám xuất khẩu.

Ông Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam e ngại với sự biến động lớn về tiền tệ thì chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu mà Chính phủ đề ra khó mà thực hiện được. Ông Cang cho biết để đối phó với tình trạng thua lỗ, doanh nghiệp trong hiệp hội đã lên kế hoạch cắt giảm sản xuất cùng với sự chuẩn bị tinh thần sa thải công nhân nếu doanh nghiệp muốn tồn tại. “Các doanh nghiệp xuất khẩu như đang uống phải thuốc độc để giải khát vì càng xuất khẩu thì càng lỗ!” - ông Cang nói.

Ưu tiên cho doanh nghiệp xuất khẩu

Nêu lên việc khiến các doanh nghiệp xuất khẩu đang rơi vào tình trạng thua lỗ, ông Nguyễn Thành Biên chỉ ra nguyên nhân, do trong thời gian qua, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhất là xăng, dầu gây ảnh hưởng lớn cho nhà sản xuất. Bên cạnh đó, sự mất giá của đồng USD cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất cho vay tới 1,5%/tháng đã gây ra khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng để xảy ra tình hình khó khăn như vậy là do tình hình dự báo kém, không phù hợp, tạo ra sự bị động cho doanh nghiệp. Ông Phạm Trung Cang cho biết trong lúc này, Chính phủ ưu tiên việc chống lạm phát là đúng, tất yếu sẽ ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, có những chính sách thay đổi quá nhanh khiến doanh nghiệp không theo kịp.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên thừa nhận nguy cơ khủng hoảng tài chính đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, tuy nhiên sự dự báo kém nên mỗi khi có sự thay đổi liên quan đến chính sách khiến doanh nghiệp phải lúng túng.

Trước việc một số doanh nghiệp đang có kế hoạch sa thải công nhân do nguy cơ thua lỗ, ông Biên nói: “Lúc này chưa phải là đường cùng đối với doanh nghiệp xuất khẩu, còn nước còn tát. Việc dừng sản xuất, hủy hợp đồng, sa thải công nhân là cách làm không tích cực, thậm chí quá bi quan từ phía doanh nghiệp”.

Theo ông Biên, doanh nghiệp cần phải đa dạng hóa cơ cấu ngoại tệ và nên thuyết phục đối tác sử dụng những ngoại tệ ít có sự biến động như đồng yen, euro... Ngoài ra, doanh nghiệp nên đa dạng hóa thị trường để hạn chế rủi ro mỗi khi có sự thay đổi.

Ông Biên cho biết trong thời gian tới, Bộ Công thương cùng các cơ quan chức năng sẽ đề xuất với Chính phủ có những chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp xuất khẩu như cho vay với tỷ suất ưu đãi và tạo thuận lợi việc thu mua ngoại tệ của các doanh nghiệp xuất khẩu.