Đồ dùng trẻ em phải có kiểm nghiệm từ tổ chức thứ

Ngày 15-7, tại buổi trao đổi với các doanh nghiệp dệt may TPHCM, Bình Dương về các quy định liên quan đến các loại hóa chất sử dụng trong ngành may mặc, các chuyên viên của Tổ chức Giám định toàn cầu hàng tiêu dùng Bureau Veritas Việt Nam đã chia sẻ một số kinh nghiệm giúp doanh nghiệp dệt may phòng tránh những rủi ro khi xuất khẩu vào Mỹ, đặc biệt lưu ý đối với các sản phẩm của trẻ em.

Theo đó, dù thời hạn áp dụng các tiêu chuẩn về chì trong vật liệu nền, các quy định khác an toàn cho sản phẩm trẻ em… đến tháng 2-2010 mới chính thức có hiệu lực, nhưng các sản phẩm xuất khẩu vẫn phải đảm bảo yêu cầAu này. Sản phẩm xuất khẩu phải có chứng nhận hợp chuẩn tổng quát đáp ứng các yêu cầu. Riêng sản phẩm trẻ em bắt buộc phải có kiểm nghiệm của tổ chức thứ 3. Theo M. HẠNH ( SGGP)