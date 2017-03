Đổ xăng xong, hàng trăm xe chết máy

Nhiều nạn nhân dắt xe đến cây xăng Lan Anh đòi hoàn trả tiền - Ảnh: Quốc Duy



Có mặt tại cây xăng Lan Anh, chị Trần Thị Thu Trang (28 tuổi, TP.HCM) cho biết lúc 18g45 ngày 26-9, chị đổ xăng tại cây xăng này. Sau khi đến giữa cầu Bình Triệu 1 (Q.Thủ Đức), xe của chị Trang chết máy đột ngột. Sau khi khởi động lại nhiều lần không nổ, chị Trang dắt xe xuống chân cầu Bình Triệu 1 thì thấy nhiều người cũng đang dừng xe bên đường để khởi động máy nhưng không có xe nào nổ máy được.



Những xe này đều có đặc điểm chung là vừa đổ xăng tại cây xăng Lan Anh. Hàng chục người đã dắt xe quay lại cây xăng này để “bắt đền”. Khi dắt xe lại cây xăng thì đã có rất nhiều người tập trung tại đây la lối, quát nạt nhân viên cây xăng.Cùng cảnh ngộ, anh Lê Văn Trung (36 tuổi, quê Bình Thuận) kể lại: “Lúc 18g30, tôi đổ xăng tại cây xăng Lan Anh. Đi được khoảng 200m thì xe chết máy. Ban đầu tôi vẫn nghĩ do xe của mình bị trục trặc kỹ thuật nên định dắt vào tiệm để sửa nhưng thấy rất nhiều người cũng bị như tôi, hỏi ra mới biết nguyên nhân là do đổ phải xăng “dỏm”.



Sau khi quay lại cây xăng này để hỏi cho ra chuyện thì nhân viên cây xăng vẫn chưa chịu giải quyết ngay, họ còn tiếp tục đổ xăng cho nhiều khách hàng khác dù lúc đó đã có khoảng 50 chiếc xe bị chết máy đang bao vây cây xăng này. Khoảng 30 phút sau, khi công an địa phương xuống hiện trường thì họ mới ngừng bán xăng”.



Công an thống kê số xe bị sự cố sau khi đổ xăng tại cây xăng Lan Anh - Ảnh: Q.DUY



Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 20g cùng ngày, hàng chục chiếc xe vẫn đang tập trung phía sau cây xăng Lan Anh để chờ phía đại diện cây xăng và công an giải quyết. Từng chiếc xe được nhân viên cửa hàng xăng hút xăng ra, sau đó súc sạch bình xăng và đổ xăng mới vào thì nổ máy được. Nhưng có nhiều xe tay ga đắt tiền do sử dụng kim phun xăng điện tử nên rất khó khởi động lại máy dù đã được súc bình xăng con sạch sẽ.Đại diện cây xăng đã huy động hàng chục thợ từ các tiệm sửa xe gần đó đến hiện trường để sửa xe cho khách hàng.Quan sát một can xăng vừa được rút ra từ chiếc xe mang biển số 52Z3-3236, chúng tôi thấy nửa trên của can xăng có màu xanh nhạt, phía dưới can có màu tím. Một thợ sửa xe tại chân cầu Bình Triệu 1 khẳng định loại xăng này chắc chắn đã bị pha trộn với một loại dung dịch nào đó.Sau khi nhận được thông tin, Công an P.26, Q.Bình Thạnh đã phong tỏa cây xăng này, đồng thời phối hợp với đại diện cây xăng thống kê số xe bị ảnh hưởng sau khi đổ xăng tại đây để giải quyết vụ việc đối với từng trường hợp cụ thể. Có những chiếc xe sau khi khởi động được máy thì chủ xe chỉ yêu cầu đại diện cây xăng hoàn trả tiền bằng lượng xăng vừa đổ rồi rời khỏi cây xăng, một số người lại yêu cầu cây xăng viết cam kết nếu xe của họ xảy ra cháy nổ thì chủ cây xăng phải bồi thường thiệt hại.Theo một số người dân trên quốc lộ 13, ngoài khoảng 100 xe bị chết máy đã dắt lại cây xăng này, còn hàng chục trường hợp khác sau khi bị chết máy đã tự vào tiệm sửa xe rồi ra về hoặc đành dắt bộ về nhà.Ông Nguyễn Thanh Sơn, đại diện cây xăng Lan Anh, cho biết trước mắt phía cây xăng tạm thời sửa chữa xe cho khách hàng để họ có thể ra về. Còn việc xăng có đạt chất lượng hay không, nguyên nhân xe chết máy hàng loạt có phải do đổ xăng tại cây xăng này hay không thì phải chờ cơ quan chức năng kiểm định.