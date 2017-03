Doanh nghiệp cần được cảnh báo sớm về gian lận thương mại

Thời gian gần đây đã có nhiều trường hợp lợi dụng C/O (Certificate of Origin - Chứng nhận xuất xứ hàng hóa) của Việt Nam để làm giả hoặc dịch chuyển nhà máy sản xuất ở nước ngoài đến Việt Nam để hưởng ưu đãi của Việt Nam. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sản xuất của các DN Việt Nam. Do đó, các DN cần được cảnh báo sớm về gian lận thương mại.

Theo thống kê của VCCI, mặt hàng bị gian lận thương mại nhiều nhất rơi vào hàng dệt may, cụ thể là hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU. Bà Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, cảnh báo và ngăn chặn gian lận thương mại qua C/O, cho biết: Với việc được cảnh báo sớm, các DN sẽ thận trọng hơn khi ký kết các hợp đồng và hợp tác đầu tư với những khách hàng có liên quan đến các sản phẩm đang bị hoặc có nguy cơ bị đánh thuế chống bán phá giá. Việc thành lập Hội đồng Tư vấn, cảnh báo và ngăn chặn gian lận thương mại qua C/O sẽ giúp nâng cao sự hợp tác từ các cơ quan trong việc phòng chống gian lận thương mại. Mặt khác, hội đồng sẽ có những đề xuất tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng cơ chế, chính sách thích hợp nhằm khai thác tốt lợi thế khi chúng ta được cấp C/O, nhất là các loại C/O ưu đãi hoặc chống gian lận thương mại.

CX