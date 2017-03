Doanh nghiệp điện tử đua nhau vào Việt Nam

Bên cạnh việc mở các chi nhánh, cơ quan đại diện, nhiều “đại gia” điện tử còn xây nhà máy, chuyển hẳn địa điểm sản xuất từ nước khác vào. Bên cạnh đó, trong nước các kỹ sư Việt Nam cũng tự chế tạo ra chip điện tử, chuyển giao công nghệ, tạo nên sự hòa nhập công nghệ nhanh chóng.

Mới đây, Tập đoàn Thiết kế vi mạch ứng dụng AMCC là đơn vị đứng đầu thế giới về sản xuất thiết bị wifi vừa công bố thành lập trung tâm thiết kế vi mạch Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng đối với ngành công nghệ chip công nghệ cao. Theo các nhà đầu tư, trung tâm không chỉ nhắm đến gia công đơn thuần như các đơn vị khác mà sẽ tự làm chip nếu huy động đủ nguồn nhân lực cần thiết.

Trước đó là hàng loạt sự kiện quan trọng về đầu tư công nghệ như Hiệp hội Các nhà sản xuất mạch in Đài Loan quyết định xây dựng một tổ hợp dành cho nhà sản xuất mạch in Đài Loan tại Hà Nội. Nhà sản xuất máy ảnh số thứ tư thế giới Olympus của Nhật cũng quyết định đóng cửa một nhà máy ở Trung Quốc và thành lập nhà máy mới ở Việt Nam nhằm giảm rủi ro và chi phí. Dự án này trị giá khoảng năm tỷ yen (44,35 triệu USD), có thể triển khai vào cuối năm 2008. Một đại gia khác là Canon cũng vừa tuyên bố đầu tư nhà máy sản xuất máy in mới tại Việt Nam. Theo một số nguồn thông tin báo chí, Tập đoàn Canon sẽ chi năm tỷ yen (50 triệu USD) xây dựng nhà máy mới tại một tỉnh ở miền Bắc, chuyên lắp ráp các loại máy in có chi phí thấp nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao ở các nước đang phát triển.

Theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam thu hút mạnh đầu tư nước ngoài nguyên nhân do vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong trục đường giao thông thuận tiện với các nước trong khu vực. Nền chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng rất ấn tượng và có nguồn lao động trẻ, năng động. Đặc biệt, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng phát triển công nghệ cao, liên tục những năm gần đây, tốc độ phát triển công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin luôn ở mức từ 25% đến 40%.

Việc thu hút được các nhà sản xuất công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam là một điều đáng mừng. nó không chỉ góp phần thúc đẩy nguồn vốn nguồn ngoại tệ đổ vào trong nước mà còn góp phần thúc đẩy công nghệ của Việt Nam phát triển nhanh. Vấn đề quan trọng khác là tạo ra cơ hội cho nguồn nhân lực, sinh viên cọ xát với nền công nghệ cao thế giới thông qua các dự án hợp tác giữa các trường đại học và nhà đầu tư.