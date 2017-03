Doanh nghiệp điện tử tố nhau “đạo” ý tưởng

Các đại gia liên tiếp tố nhau gian lận Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) từng “tố” Mobifone cạnh tranh không lành mạnh. Theo nội dung đơn của Viettel, thời gian qua, tại một số tỉnh miền Tây xuất hiện các poster quảng cáo giá cước dịch vụ mới của Mobifone. Các poster này đã in thông tin từ một bài báo so sánh giá cước của Mobifone thấp hơn giá cước của Viettel 10 đồng/phút ở tất cả gói cước tương ứng giữa hai mạng và ở cước thuê bao trả sau thì thấp hơn 1.000 đồng/tháng. Một vụ khác là tranh chấp giữa sản phẩm trà chanh Nestea của Nestlé và trà chanh Freshtea của Công ty Thúy Hương. Theo tài liệu của Công ty Sở hữu trí tuệ Banca được công bố công khai trong cuộc hội thảo do Bộ Công thương tổ chức thì Công ty Thúy Hương đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.