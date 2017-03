Doanh nghiệp được "lãi to" khi tuyển dụng trực tuyến

Theo Kiến Minh (TPO)



Để tuyển dụng hiệu quả các trang tuyển dụng trực tuyến chẳng những đăng tin tại trang web chính thức mà còn hỗ trợ khách hàng đăng trên các trang website liên kết, trên các diễn đàn việc làm, tuyển dụng, Facebook fanpage… www.TimViecNhanh.com là công ty đi đầu tiên áp dụng hình thức này tại Việt Nam với hệ thống trên 400 website, diễn đàn và hơn 1 triệu thành viên mạng FaceBook Fanpage nhằm đảm bảo việc tuyển dụng nhanh và hiệu quả cho doanh nghiệp. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp và người lao động tìm việc làm, tuyển dụng thường xuyên qua TimViecNhanh.com.Theo thống kê của Ban quản trị website TimViecNhanh.com, tin tuyển dụng trực tuyến theo tính chất công việc trong giờ hành chính chiếm 87% tổng số tin tuyển dụng.Riêng việc làm theo ca, đổi ca chiếm 16%, việc làm có thu nhập cao:0,8%, Số còn lại là dành cho những công việc có tính chất khác như việc làm thêm ngoài giờ, hợp tác lao động xuất khẩu.Hiện tại đang có 11.142 tin mới đang tuyển dụng nhân sự trên TimViecNhanh.com, trong đó dẫn đầu là các ngành kinh doanh :2.383 tin chiếm 21.38%, bán hàng: 2.199 (19,73%), Công nghệ thông tin: 958, Du lịch nhà hàng khách sạn: 874... Các vị trí của nhóm ngành nghề quảng cáo, marketing, biên dịch, phiên dịch, điện tử, tài chính, kế toán, kiểm toán cũng có số lượng tuyển dụng cao.Xu hướng tin tuyển dụng trực tuyến tập trung mạnh vào các ngành nghề đòi hỏi ứng viên tìm việc làm là ngươi năng động,giới thiệu năng lực của bản thân một cách hoàn thiện chỉnh chu trên CV trực tuyến.Bà Hoàng Lê Phương Thảo Giám Đốc Công ty In Kỹ Thuật Số - www.InKyThuatSo.com cho rằng để tuyển dụng nhân sự nhanh, công ty chọn giải pháp đăng tin tuyển qua mạng Internet. Chúng tôi thường chọn dịch vụ của Tìm Việc Nhanh vì tốc độ tuyển dụng nhanh. Như vị trí kế toán, đăng tin chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày thì đã chọn được ứng viên phù hợp.Ngoài việc đăng tin tuyển nhân viên trực tuyến tại các trang web tuyển dụng có số luợng người truy cập cao thì nhà tuyển dụng còn có thể tìm hồ sơ ứng viên theo yêu cầu của mình.Chỉ cần click chuột tìm hồ sơ ứng viên, có thể biết trước được kinh nghiệm, năng lực làm việc của họ, đồng thời có thể kiểm tra thông tin thông qua người tham khảo của ứng viên đó.Để hồ sơ đạt độ tin cậy cao, cũng như giúp nhà tuyển dụng tin tưởng và nhanh chóng tìm thấy những ứng viên chất lượng. Ban quản trị website có 1 đội ngũ nhân viên CSKH duyệt qua các CV và gửi email thông báo ứng viên điền đầy đủ thông tin khi hồ sơ chưa hoàn chỉnh.Ông Lê Minh Nhật Tổng giám đốc VINADesign - www.VINADesign.vn cho biết: Do đặc thù của ngành thiết kế web cần tìm những ứng viên có kinh nghiệm, giỏi về xử lý sự cố máy tính, lập trình,… nên việc tìm ứng viên chất lượng phải nhờ đến dịch vụ tìm kiếm hồ sơ trên mạng. Chúng tôi có thể xem ngay thông tin về ứng viên và sản phẩm mà họ đã làm khi chưa gặp trực tiếp nhằm rút ngắn thời gian sàng lọc và qua nhiều vòng phỏng vấn mất thời gian. Hiện nay 100% nhân viên của chúng tôi được tuyển dụng từ website Tìm Việc Nhanh.Với chi phí tuyển dụng từ 600.000 VND đến 1.500.000 VND để được tuyển dụng nhanh, ứng viên phù hợp, hồ sơ chất lượng nên TimViecNhanh.com luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp.Tuyển dụng nhân sự trực tuyến thì doanh nghiệp được “Lãi” nhiều thứ. Ngoài việc đăng tin tuyển dụng nhân sự nhanh, tìm kiếm hồ sơ chất lượng cao, ứng viên giỏi, doanh nghiệp còn có thể quảng bá logo, thông tin, mô hình hoạt động, địa chỉ công ty, chi nhánh, hệ thống shop, quán ăn, nhà hàng trên website tuyển dụng.