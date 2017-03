Doanh nghiệp EU tin vào môi trường kinh doanh Việt Nam

Chỉ số BCI quý II năm nay đã trở về giai đoạn thịnh vượng của năm 2011, tăng từ 59 điểm quý trước lên 66 điểm quý này. Mức tăng trưởng này càng thể hiện rõ sự cam kết của các DN châu Âu vào thị trường Việt Nam.

EuroCham cho rằng xu hướng khả quan của chỉ số BCI liên quan đến các đàm phán thương mại đang diễn ra như Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam, sự hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Nam Á vào năm 2015,... So sánh lợi thế cạnh tranh, EuroCham cho biết lý do chính khuyến khích các DN EU đầu tư vào Việt Nam là chi phí nhân công thấp. Tuy nhiên, phần lớn các DN EU cũng lưu ý Việt Nam kém cạnh tranh về mặt cơ sở hạ tầng, hệ thống pháp luật.

“EuroCham sẽ tích cực nỗ lực phối hợp với Chính phủ Việt Nam nhằm giải đáp những vướng mắc mà các DN thành viên đang đối mặt để đảm bảo một môi trường kinh doanh tốt nhất có thể cho các DN thành viên của chúng tôi” - ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành EuroCham, khẳng định.

T.HẰNG