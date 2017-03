Doanh nghiệp lại than bị thuế "hành"

Đến 10 giờ sáng đã có hàng chục doanh nghiệp hỏi gần 50 câu hỏi.

Có DN kinh doanh bán hàng qua truyền hình thắc mắc: khi khách trả lại sản phẩm, không có hoá đơn, chỉ có ghi âm việc trả hàng thì được xem là đủ thủ tục để ghi giảm doanh thu hay chưa? Bà Trần Thị Lệ Nga, Cục phó Cục Thuế, cho biết khi DN bán hàng thì phải xuất hoá đơn để khi thu hàng lại thì lập hoá đơn trả lại hàng. Nếu DN đã không xuất hoá đơn khi bán hàng là sai quy định, khi trả lại hàng cũng không được hạch toán giảm doanh thu.



DN đua nhau hỏi Cục Thuế các vướng mắc của mình. Ảnh: Q.Như

Có DN phản ánh bị kêu lên cơ quan thuế đối chiếu số liệu hoài, rất mất công mất thời gian. Bà Lệ Nga chia sẻ: "chúng tôi chia sẻ khó khăn, phiền muộn của DN khi thời gian qua số liệu giữa DN và cơ quan thuế không khớp nhau, làm phiền DN. Sự cố này là do hệ thống phần mềm thuế cập nhật thông tin không đủ, hoặc do có quá nhiều hạng mục, tiểu mục, chi tiết nên DN khai không hết. Các DN cũng thấy phần mềm phải nâng cấp thường xuyên do chính sách thuế, thủ tục thuế thay đổi, cũng gây ra lỗi không khớp dữ liệu khi chỉnh phần mềm. Chúng tôi xin ghi nhận, báo cáo Tổng cục Thuế nâng cấp để giảm thời gian kê khai cho DN".