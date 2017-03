Doanh nghiệp nhà nước không được giảm quá 20% lương

Năm 2009, do tác động của suy giảm kinh tế khiến doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động của một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty và công ty nhà nước thấp hơn so với năm 2008. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị giảm 30% lương.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng nếu giảm 30% lương của người lao động, cộng thêm 7%-8% lương thực tế giảm do trượt giá sẽ ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Bộ LĐ-TB&XH đề xuất những doanh nghiệp (DN) có lợi nhuận giảm nhưng năng suất lao động và sản lượng tiêu thụ không giảm sẽ được giữ mức lương bằng năm 2008. Những DN có lợi nhuận, sản lượng tiêu thụ và năng suất lao động đều giảm thì cứ giảm 1% so với năm 2008 sẽ giảm 0,5% lương. Những DN thua lỗ sẽ có mức lương bằng 80% so với năm 2008.

Hiện cả nước có khoảng 1.700 DN 100% vốn nhà nước với 1,9 triệu lao động.