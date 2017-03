Doanh nghiệp sản xuất ôtô đồng loạt nâng giá bán xe

Các mức giá bán lẻ mới được hai hãng xe điều chỉnh đa số đều tăng khoảng 7,2% so với giá cũ, tức gần như tương ứng với mức tác động từ tỉ giá lên giá thành xe.

Theo đó, các dòng xe Kia do Trường Hải lắp ráp và phân phối điều chỉnh theo biến động của tỉ giá đồng USD. Chẳng hạn phiên bản Kia Morning SX AT từ 309 triệu tăng lên 325 triệu đồng, tương đương 5,1%. Chiếc Kia Carens 2.0 SX AT đời 2011 chỉ tăng từ 570 triệu lên 574 triệu đồng. Cùng lúc Vidamco công bố bảng giá xe mới, tất cả các mẫu xe của liên doanh Hàn Quốc đều tăng với mức tăng nằm trong khoảng 14-53 triệu đồng/chiếc. Trước đó, Toyota và Hyundai cũng đã công bố tăng giá bán. Các mức giá mới được Toyota Việt Nam điều chỉnh tăng 37-101 triệu đồng/chiếc. Còn Công ty Cổ phần Ôtô Hyundai Thành Công cũng nâng giá bán lẻ các loại xe nguyên chiếc tăng 11-78 triệu đồng. Cùng lúc Ford Việt Nam, GM Daewoo cũng thông báo nâng giá xe.

Giá bán xe cao sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến lượng khách mua ôtô. Ảnh: BÁ HUY

Mặc dù chỉ có một vài hãng công bố giá bán, thế nhưng theo khảo sát tại một số điểm bán xe tại TP.HCM, nhiều hãng xe dù không công bố nhưng các salon ôtô đã tăng giá bán theo tỉ giá. Hiện tượng tự động tăng giá của các đại lý xuất phát từ việc mặc dù niêm yết bằng tiền Việt song thực tế giá xe vẫn được mặc định giữa nhà sản xuất với đại lý là USD. Do vậy, khi giá USD tăng thì giá xe bằng tiền Việt tự động tăng theo.

Theo một số dự đoán, việc tăng giá bán sẽ khiến không ít người tiêu dùng phải hoãn kế hoạch mua xe như dự tính, lượng xe bán ra sẽ còn tiếp tục giảm mạnh khi giá xe tăng ngất ngưởng như hiện nay. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 1-2011, sản lượng bán hàng của các thành viên VAMA chỉ đạt 10.424 xe, giảm 17% so với tháng 12-2010, trong đó xe đa dụng giảm 7%, xe thương mại giảm 34%.

BÁ HUY