Doanh nghiệp tìm đủ đường xoay trở

Mở rộng dải sản phẩm

Điển hình như việc công ty Happy Vina tung ra thương hiệu mới (cho các bộ nồi inox và chống dính) là Happy Sun có giá rẻ hơn so với dòng sản phẩm cũ là Happy Cook khoảng 30%. Bà Lệ Hằng, phụ trách kinh doanh đơn vị này cho biết: “Tiền nào của nấy. Giá rẻ hơn, nên Happy Sun có chất lượng gần tương đương với Happy Cook… Vấn đề là định vị của thương hiệu Happy Cook là hàng cao cấp, nên công ty không thể giảm giá. Chỉ có cách tung ra thương hiệu mới có giá rẻ hơn để giữ sức mua”.

Đang xuất hiện nhiều hàng giá rẻ là những sản phẩm mang thương hiệu riêng của các siêu thị. Tính đến nay các hệ thống siêu thị đã có hơn 200 mặt hàng mang nhãn Big C, Co.opmart, Maximark, Citimart… Cùng sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Giấy Sài Gòn, của nhà máy bột giặt Lix hay của công ty thực phẩm S.G Fishco… nhưng hàng mang nhãn siêu thị luôn có mức giá rẻ hơn sản phẩm cùng loại khoảng vài ngàn đồng/kg. Đây là những sản phẩm siêu thị đặt sản xuất riêng với mức giá tương ứng với chất lượng sản phẩm. Trên quầy kệ siêu thị, hàng may mặc cao cấp loại giá vài trăm ngàn đồng/món của các nhãn hiệu cao cấp chỉ có ít kiểu, thiếu size, thiếu số cho khách chọn, còn sản phẩm áo kiểu, sơmi, quần kaki, quần short… có gắn bảng khuyến mãi với giá vài chục ngàn đến trên dưới 100.000đ/sản phẩm thì phong phú hơn. Nhưng nếu người tiêu dùng xem kỹ, thì hàng giá rẻ này có chất lượng không bằng hàng giá cao. Thậm chí có người dùng phản ánh mua về dùng… “rất tệ” như có loại bàn ủi giá 70.000đ/cái mua về ủi không thẳng do không đủ nóng.

Nhiều cửa hàng kinh doanh chăn ra gối cũng đã phải sản xuất những bộ giá rẻ theo yêu cầu của khách. Bà Nguyễn Thị Hiệp, giám đốc công ty Mỹ Ý Mỹ cho biết: “Ngay cả những khách chọn bộ có thiết kế cao cấp, đều đề nghị không mua mền, mà chỉ lấy bộ rút gọn gồm ra trải giường và gối...”.

Kéo dài vòng đời trên quầy kệ

Báo cáo quý 1/2009 của tổng cục Thống kê công bố chỉ số tồn kho đến cuối tháng 2. Trong 10 ngành công nghiệp chế biến có chỉ số tồn kho cao, đáng chú ý là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa tồn kho gấp 607% so cùng kỳ 2008. Còn trong năm sản phẩm công nghiệp chế biến có chỉ số tồn kho cao, thì dầu gội đầu tồn kho đến 880% so cùng kỳ 2008.

Theo các nhà kinh doanh hàng thời trang, tỷ lệ hàng tồn của các nhãn hiệu thời trang trước đây ở mức từ 25- 30%, theo cách tính là hàng mới sản xuất ra bán hết 30% là thu hồi đủ vốn. Sau một tháng, giảm giá 10 – 15% với mục tiêu bán thêm 20 – 30% thu lãi. Sau ba tháng, có thể hạ giá từ 30 – 70% thu thêm lãi ở khoảng 10 – 20% lượng hàng hoá. Phần còn lại coi như hàng tồn, bán với mức giá nào cũng được hoặc đem cho làm từ thiện.

Nay đa phần các công ty đều phải giảm tỷ lệ tồn kho xuống 10 – 20%, điều này đồng nghĩa với số lượng sản xuất ít hơn, tốc độ ra mẫu mới chậm hơn, giảm hoặc bỏ sản xuất ở những size (cỡ) có ít người mua như S-Petit (cỡ nhỏ cho người thấp bé) hoặc XXL (cỡ lớn cho người mập trên 60kg)… Việc này giúp giảm giá bán lẻ trung bình xuống.

Chính vì số lượng mẫu ít, tốc độ ra hàng mới chậm, mà hầu hết các cửa hàng thời trang đều phải thay đổi công thức kinh doanh. Chẳng hạn như thời gian sản phẩm ưu tiên trên kệ trưng bày hàng mới từ mức một đến tối đa bốn tuần, nay kéo ra đến hơn một tháng. Thời gian cho mức giảm giá lần đầu cũng gấp đôi – lên đến hơn hai tháng. Còn khoảng thời gian cho hàng tồn giảm giá 70% trước đây chỉ kéo dài khoảng tháng nếu không bán được thì đem cho các đội công tác xã hội, nay các quầy để hàng giảm giá 70% kéo dài… không thời hạn, thậm chí hàng bị ố, cũ, đóng bụi cũng không dẹp đi. Nhiều điểm bán không có hàng mới, đành chọn cách thay đổi vị trí trưng bày để khách có cảm giác “hàng mới về”.