Doanh nghiệp vẫn chịu lãi cao?

“Tính đến hết tháng 8-2012, tất cả khoản vay trước 15-7 đều đã được các ngân hàng (NH) giảm lãi suất vay xuống còn 15%. Hiện có 78% tổng dư nợ được hưởng lãi suất vay 15%, nhất là các doanh nghiệp (DN) thuộc bốn lĩnh vực được ưu tiên là DN nhỏ và vừa, DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, DN xuất khẩu và DN trong ngành công nghiệp hỗ trợ”. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN - Chi nhánh TP.HCM, cho biết như trên tại cuộc họp đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 trên địa bàn TP.HCM, ngày 21-9.

Lãi suất phổ biến 17%-20%

Cũng theo ông Minh, các NH thương mại cũng đã cho 24.000 lượt khách hàng vay mới để trả nợ cũ, cơ cấu lại nợ cho khoảng 3.500 khách hàng. Cạnh đó, các NH còn thực hiện kết nối với DN ở các quận Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú… để tìm hiểu, có phương án để các DN tại các địa bàn này tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội DN TP Huỳnh Văn Minh lại cho rằng những gì đại diện NHNN nói chưa thực chính xác. “Tiếp xúc với rất nhiều DN nên tôi biết khó khăn cơ bản hiện giờ của họ chính là vấn đề vốn và lãi suất vay. Tôi không biết được tiếp cận lãi suất vay 15% là những DN nào nhưng tôi chắc rằng số DN đó trên thực tế là rất ít ỏi. Còn lãi suất vay phổ biến các DN phải chịu vẫn đang ở mức 17%-20%, thậm chí còn hơn thế” - ông Minh nhấn mạnh.

Khó khăn cơ bản hiện nay của doanh nghiệp nhỏ và vừa là vấn đề vốn và lãi suất vay. Ảnh: HTD

Theo ông Minh, trong điều kiện thiếu vốn, phải chịu lãi suất cao như hiện nay, các DN không tài nào tồn tại được lâu dài chứ đừng nói đến phát triển. Bởi vậy, ông đề nghị TP tiếp tục tạo cơ hội cho DN tiếp cận được với nguồn vốn lãi suất ưu đãi kẻo “những DN đang ngắc ngoải trong năm nay, sang năm tới sẽ chết hẳn”.

Đồng tình với ông Minh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Lê Hoàng Châu cũng thú thật rằng DN BĐS chủ yếu là DN nhỏ và vừa. “Vẫn biết các DN kinh doanh trong lĩnh vực này vừa thiếu năng lực lại vừa thiếu kinh nghiệm nhưng từ khi Chính phủ thắt chặt tiền tệ, các DN BĐS cũng bất động luôn, kéo theo đó là ngành sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cũng ì ạch. Do đó, tôi đề nghị TP cũng như Chính phủ phải có biện pháp để có trần lãi suất cho vay chứ cứ như thế này, không chỉ BĐS mà các DN thuộc các lĩnh vực khác cũng không thể ngóc lên được” - ông Châu nói và cho biết hầu hết các DN trong lĩnh vực BĐS hiện đều chưa được cơ cấu lại nợ, lãi suất cho vay phổ biến vẫn ở khoảng 18%-21%.

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Thái Văn Rê cũng cho biết năm 2012, TP.HCM đã đề ra 30 chỉ tiêu phát triển KT-XH, tuy nhiên cho đến nay có 25 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt so với kế hoạch, năm chỉ tiêu còn lại có thể không đạt được kế hoạch đề ra. “Do đó, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP TP đã đề ra đầu năm đạt 10% hiện rút xuống còn khoảng 9,2%” - ông Rê nói.

Cũng theo ông Rê, trong chín tháng năm 2012, GDP TP tăng 8,7% (cùng kỳ tăng 10%). Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay thì đây được coi là mức tăng trưởng hợp lý, cho thấy tăng trưởng kinh tế của TP đã có chiều khởi sắc và dần tăng trưởng trở lại (GDP của TP quý I tăng 7,4%, quý II tăng 8,7%, quý III tăng 9,6%).

Tuy nhiên, tỉ lệ nợ xấu của các NH thương mại trên địa bàn TP hiện vẫn chiếm 6,59% dư nợ, tăng hơn 2% so với cuối năm 2011. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,21% so với tháng trước và tăng 3,38% so với tháng 12-2011. Ước tính CPI năm 2012 của TP sẽ tăng dưới 6%, thấp hơn mức tăng dự kiến 7%-8% của cả nước.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan, thu ngân sách của TP cũng khó có khả năng hoàn thành kế hoạch. Cạnh đó, trước tình hình giá cả các mặt hàng trọng yếu như xăng dầu, gas liên tục tăng trong thời gian qua cùng với giá viện phí, phí giữ xe được điều chỉnh tăng cũng khiến giá cả trên thị trường có xu hướng tăng theo.

Về khả năng thực hiện chỉ tiêu năm 2013, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết mặc dù tình hình kinh tế sang năm 2013 có thể vẫn gặp khó khăn nhưng TP sẽ ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt được mức tăng GDP khoảng 10%.

THU HƯƠNG