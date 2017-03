Doanh nghiệp vẫn chưa rướn hết sức

Sáng qua (8-7), Bộ Công thương có buổi sơ kết công tác ngành công thương sáu tháng đầu năm 2009. Thứ trưởng Bộ Công thương Bùi Xuân Khu cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm đạt 27,6 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2008.

Xuất khẩu ngành dệt, giày giảm

Trong báo cáo kết quả sáu tháng đầu năm, Bộ Công thương cho rằng kết quả trên bị ảnh hưởng chung bởi biến động của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong đó cũng có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tích cực cải tiến công nghệ, tổ chức lại sản xuất để giảm bớt chi phí, chậm trễ trong việc tận dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước...

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết trong sáu tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may sang thị trường Nhật, Hàn, Singapore, Đài Loan có tăng trưởng. Tuy nhiên, xuất khẩu dệt may của cả sáu tháng cũng chỉ đạt hơn bốn tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu muốn xuất khẩu cả năm đạt chỉ tiêu tăng trưởng thì sáu tháng cuối năm phải gồng xuất khẩu sao cho tăng 5%-6% so với cùng kỳ thì mới bù lại được. Ông Ân cho biết cũng may là thời gian qua, thị trường nội địa phát triển khá tốt, tăng đến 18% nên sản xuất toàn ngành mới ổn định.

Xuất khẩu giày cũng giảm, chỉ đạt hơn hai tỷ USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2008. Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam, cho biết xuất khẩu sáu tháng cuối năm phải đạt 2,5 tỷ USD thì mới đạt chỉ tiêu 4,5 tỷ USD cho năm 2009. Ông Thuấn cho biết các doanh nghiệp trong ngành cân nhắc chỉ tiêu này và thấy có khả năng thực hiện. Để đẩy mạnh thị trường nội địa, ngành da giày đã thành lập hai trung tâm tư vấn cho người tiêu dùng, cung cấp thông tin về mẫu mã, chất lượng, giá cả, độ an toàn của sản phẩm nội địa so với sản phẩm nhập khẩu, nhằm định hướng cho người tiêu dùng mua hàng nội địa.

Than phiền văn bản... hết hiệu lực

Hai ngành xuất khẩu lớn nói trên than phiền về thủ tục hải quan. Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết: Văn bản mà hiệp hội “kêu” đã... hết hiệu lực, đã được thay bằng văn bản khác. Do đó, doanh nghiệp rà soát lại và nếu còn vướng mắc thì có văn bản kiến nghị cụ thể với Tổng cục chứ than khó chung chung thì khó mà gỡ vướng. Ngoài ra, Tổng cục cũng cho biết đang có dự định thay đổi cách thức đối thoại với doanh nghiệp. Thay vì mỗi năm đối thoại hai lần cố định với nhiều nội dung tổng hợp thì nay sẽ chuyển sang đối thoại theo từng chủ đề, đối thoại gỡ vướng theo từng văn bản.

Một số ngành và địa phương cũng kiến nghị Bộ Công thương rót thêm kinh phí nhằm thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Xuân Khu cũng nói luôn rằng nếu địa phương muốn có kinh phí xúc tiến thì phải xây dựng đề án cụ thể và gửi cho Bộ xem xét chứ cứ kiến nghị suông thế này cũng không giải quyết được.