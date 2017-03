Doanh nghiệp vận tải: Điên đầu với hợp đồng cũ, giá xăng mới

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, sau mỗi lần điều chỉnh giá xăng dầu thì đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Việc điều chỉnh giá cước vận tải không đơn giản vì hợp đồng đã ký từ trước, nếu bỏ thì sẽ bị phạt, mà nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng thì sẽ dễ dẫn đến phá sản.

Chỉ còn cách thương lượng

Ông Tống Đức Dũng - phụ trách điều hành vận tải Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt (Hà Nội) than thở tạm thời từ nay đến hết tháng 7, công ty này vẫn giữ nguyên mức giá cũ. Tuy nhiên, chắc chắn các doanh nghiệp vận tải không thể không điều chỉnh lại mức cước khi xăng dầu tăng thêm 30%. Chi phí xăng dầu hiện chiếm 40% chi phí cước vận tải nên việc tăng giá cước là bất khả kháng. Giá cước cũng phải tăng ít nhất 10% nữa. Ông Dũng cũng hy vọng là khách hàng có kêu nhưng họ cũng sẽ chấp nhận bởi lý do tăng cước là hợp lý.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng lo lắng đến việc giá xăng dầu từ đầu năm đến nay chỉ tăng giá hai lần nhưng với mức quá cao - gần 100% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Để giữ khách hàng thì mỗi lần điều chỉnh giá xăng dầu là mỗi lần doanh nghiệp vận tải “hạ mình” với các đối tác để đảm bảo lợi nhuận. Hợp đồng đã ký rồi, bỏ không được nên chỉ có cách thương thảo với khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên - Trưởng ban Kinh doanh vận tải (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết việc tăng giá là điều khó tránh khỏi. Với vận tải hành khách thì việc tăng giá sẽ dễ dàng. Nhưng với vận tải hàng hóa, do đã ký hợp đồng với khách hàng theo tháng, theo năm nên khó thực hiện hơn. Vì thế, trước khi tăng giá cước vận tải hàng hóa, công ty phải đàm phán với khách hàng trên cơ sở cả hai bên cùng chia sẻ trách nhiệm khi giá nhiên liệu tăng. Ông Tuyên cho biết: “Trong lần tăng giá này, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến khách hàng và hầu hết đều chấp thuận việc tăng gia cước hàng hóa. Tuy nhiên, do hợp đồng đã ký nên sẽ chỉ tiến hành mức phụ thu để bù đắp vào khoản chi phí do nhiên liệu tăng cao. Dự kiến mức phụ thu đối với vận tải hàng hóa sẽ vào khoảng 12%”.

Đành chấp nhận thua thiệt

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải số 2 (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết giá xăng dầu tăng cao khiến doanh nghiệp lâm vào thiệt đơn, thiệt kép. Bởi đa phần các hợp đồng vận chuyển mà đơn vị ký với khách hàng là từ đầu năm hoặc trước thời điểm giá xăng dầu tăng. “Muốn điều chỉnh mức tăng giá cước, chúng tôi phải đàm phán với khách hàng và lần nào cũng phải chấp nhận thua thiệt. Như đợt tăng giá trong tháng 2, mức tăng nhiên liệu là 31%, theo tính toán giá cước phải tăng ở mức 15% mới đủ bù đắp vào chi phí nhiên liệu. Sau rất nhiều lần đàm phán, các khách hàng chỉ chấp nhận tăng ở mức 10%” - ông Thắng cho biết.

Tuy nhiên, ông Thắng cho biết ngay cả khi đã thống nhất được mức tăng thì vẫn có nhiều khách hàng phải 2-3 tháng sau mới ký nhưng công ty vận tải vẫn phải chấp nhận vì không thể đơn phương cắt hợp đồng.

Ở lần tăng giá mới đây, Công ty Vận tải số 2 cũng đã có văn bản gửi tất cả khách hàng đề nghị chia sẻ khó khăn bằng cách tăng giá cước ở mức 5%-10% (tùy thuộc vào từng tuyến) nhưng sớm nhất cũng phải 1-2 tháng nữa hai bên mới có thể thống nhất được mức tăng. Trong thời gian này, công ty vận tải vẫn phải chấp nhận hoạt động theo giá cước cũ và tìm cách tiết kiệm để giảm chi phí nhiên liệu.

Cộng với việc lãi suất ngân hàng không ổn định và luôn ở mức cao, theo ông Lê Quang Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Hải Hà (Phú Thọ), ước tính sơ bộ lợi nhuận của doanh nghiệp giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Chắc chắn để an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Tuấn cho biết là sẽ cân nhắc rút ngắn thời gian của hợp đồng. Có thể là ba tháng ký lại một lần chứ không ký sáu tháng hoặc một năm như hiện nay hoặc bổ sung thêm điều khoản là nếu có biến động giá xăng dầu 10% thì hai bên sẽ thương lượng để điều chỉnh giá cước.