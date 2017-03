Doanh nghiệp vàng tăng mạnh giá thu gom

Đầu giờ sáng, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 38,03-38,24 triệu đồng, tăng 250.000 đồng chiều thu gom và 60.000 đồng bán ra so với sáng hôm qua. So với đầu tuần, mỗi lượng vàng miếng hiện đắt hơn 500.000 đồng.



Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý lúc 8h20 công bố giá vàng SJC quanh 38-38,27 triệu đồng, tăng lần lượt 200.000 đồng và 110.000 đồng so với sáng hôm qua. Do giá thu gom tăng mạnh hơn bán nên khoảng cách mua bán hiện co hẹp còn 270.000 đồng so với mức 360.000 đồng của ngày 16/8.



Giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay vẫn chưa thay đổi niêm yết, giữ nguyên mức 37,64-37,76 triệu đồng của ngày 16/8.



Đà đi lên của giá vàng trong nước sáng nay do sự tăng mạnh của thị trường thế giới. Chốt phiên Mỹ tối qua, mỗi ounce đã tăng 11 USD, lên sát 1.377 USD, tương đương khoảng 35,06 triệu đồng, thấp hơn 3,2 triệu đồng so với niêm yết bán vàng SJC của các doanh nghiệp trong nước. Độ vênh này đã co hẹp đáng kể so với mốc kỷ lục gần 7 triệu đồng hôm 16/4. Nguyên nhân có thể do nguồn cung vàng liên tục được tung ra thông qua các phiên đấu thầu do Ngân hàng Nhà nước tổ chức.



Hôm qua đã có thêm 25.800 lượng được chào bán thành công, nâng tổng số vàng trúng thầu hiện nay lên đến 1.426.400 lượng vàng, tương đương 54,8 tấn. Kể từ ngày 9/7, khi các nhà băng đã tất toán xong dư nợ huy động vàng thì số lượng trúng thầu đa phần được đưa vào kinh doanh, giúp cung cầu cân đối.



Tỷ giá tại ngân hàng tương đối ổn định trong sáng nay. Vietcombank mua bán quanh 21.070-21.120 đồng. Trong khi đó, ACB có giá thu gom thấp hơn Vietcombank 30 đồng, đứng tại 21.040 đồng, còn bán ra cao hơn 15 đồng, quanh 21.135 đồng.





Theo Lệ Chi (VNE)