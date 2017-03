Doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ lãi suất: Gỡ vướng từ quy định

Từ 1-5, giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô con Hôm qua (29-4), tại buổi giao ban báo chí của Cục Thuế TP.HCM, bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, cho biết ngay trong quý II, Cục sẽ tập trung triển khai các nội dung Quyết định 58 ngày 6-4-2009 của Thủ tướng bổ sung giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho DN. Theo đó, bốn nội dung sẽ triển khai ngay từ 1-5 gồm: Thứ nhất, giảm 50% thuế suất cho năm nhóm hàng hóa dịch vụ (sợi vải và sản phẩm may mặc, da giày; giấy và sản phẩm bằng giấy (trừ sách và giấy báo in); xi măng, gạch ngói; xe môtô hai, ba bánh trên 125 cm3. Việc giảm thuế suất sẽ thực hiện từ 1-5 đến hết 31-12-2009. Như vậy, ngoài 19 nhóm hàng hóa dịch vụ được giảm thuế suất theo Nghị quyết 30 của Thủ tướng có thêm năm nhóm ngành hàng tiếp tục được giảm thuế suất, nâng tổng số nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất lên 24 nhóm. Thứ hai, kéo dài thời gian nộp thuế VAT đến 180 ngày đối với các lô hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế. Thứ ba, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV-2008 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất sợi, dệt, nhuộm, may và sản xuất các mặt hàng da giày. Thứ tư, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ từ 1-5 đến hết 31-12-2009. THANH HẢI