Doanh nghiệp Việt Nam phải biết tự bảo vệ!

“Địa bàn” hoạt động ngày càng rộng

Tội phạm kinh tế (TPKT) đang tăng mạnh, công tác đề phòng loại tội phạm này cũng ngày càng khó khăn vì chúng hoạt động ngày một tinh vi và không “tha” một lĩnh vực nào. Theo báo cáo điều tra về TPKT quốc tế của Pricewaterhouse Coopé (PWC) dựa trên 3.600 cuộc phỏng vấn tiến hành tại 50 quốc gia trên thế giới, cứ 3 doanh nghiệp (DN) được hỏi, thì có 1 DN là nạn nhân của TPKT.

Theo PWC, loại tội phạm TPKT phổ biến nhất trên thế giới hiện nay là chiếm dụng vốn. Tiếp đó là loại tội phạm rửa tiền, tội phạm trên mạng và thông tin tài chính không trung thực. Ngoài tổn thất về kinh tế các loại TPKT, theo ước tính mỗi năm lên tới 2,2 triệu USD cho mỗi DN, chúng còn giáng những đòn “hiểm” vào danh dự, thương hiệu, và hình ảnh của các DN.

Trong hội thảo về phòng chống TPKT do Bộ Công an tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho biết: “Trung bình mỗi năm, toàn quốc xảy ra hơn 80.000 vụ phạm tội các loại, trong đó có khoảng 2.000 vụ xâm phạm sở hữu, hơn 10.000 vụ phạm các tội kinh tế khác như buôn lậu, gian lận thương mại”.

Hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi

TPKT có nhiều loại, nhưng đáng quan tâm hơn cả là tội phạm theo hợp đồng thương mại quốc tế. Theo Văn phòng Interpol tại Việt Nam, đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm mang tính xuyên quốc gia, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội, đã xuất hiện ở Việt Nam.

Loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, bài bản khiến cho nhiều DN không thể lường trước. Để tránh tổn thất về tài chính, danh dự và thương hiệu, các DN nên thận trọng trong giao dịch, ký kết với các tổ chức, các công ty nước ngoài. Trong mỗi hợp đồng với đối tác nước ngoài, DN nên chú ý tới vấn đề thanh toán trả chậm.

Một vấn đề nữa, cần cảnh giác với tội phạm lừa đảo hợp đồng kinh tế là xuất khẩu lậu hàng hoá. Chẳng hạn, bọn TPKT quốc tế thường ‘treo đầu dê, bán thịt chó”, chúng ký hợp đồng là mặt hàng A, nhưng lại ngấm ngầm đưa mặt hàng B vào container hàng rồi xuất ra nước ngoài hoặc chuyển trở lại Việt Nam.

Ở Việt Nam cũng đã xuất hiện tượng “tàu bịp”. Bằng những ngón nghề chuyên nghiệp, chúng ăn cắp tàu vận chuyển khối lượng lớn, sau đó với lý lịch “dởm” và lá cờ của một nước thân thiện với nước ta trên nóc tàu, chúng vào Việt Nam để “hành nghề”. Nhiều công ty của Việt Nam nhầm tưởng đây là tàu chuyên chở hàng hoá, nên đã bị chúng “cuỗm” hàng hoá ra nước ngoài bán cho nước khác.

Lợi dụng sự cả tin của nhiều DN Việt Nam, nhiều “công ty ma” đã “ngỏ lời” muốn mua hàng của các công ty nước ta và cho biết ý định mua hàng của DN và thực hiện việc ăn chia. Đây là loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, lợi dụng các công ty và tài khoản của công ty Việt Nam để rửa tiền.

Còn nữa, thời gian gần đây đã nổi lên một số phi vụ lừa đảo đối với DN Việt Nam thông qua dịch vụ cho vay vốn. Thực tế cho thấy, khi thực hiện một dự án đầu tư có trị giá từ 30-50 tỷ đồng, hầu như tất cả các DN đều phải vay vốn.

Nắm được “thóp” này, bọn tội phạm đã đưa ra nhiều điều kiện cho vay hấp dẫn và yêu cầu đối tác đặt cọc trước một số tiền làm tin. Tâm lý đang cần tiền để đầu tư, các DN tin những lời hứa hẹn “hão” của bọn chúng, khi phát hiện ra thì chúng đã “cao chạy xa bay” mang theo cả tỷ đồng, còn các DN thì “tiền mất tật mang”.

Lời khuyên cho các doanh nghiệp

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI ), sở dĩ có những vụ việc đáng tiếc xảy ra với một số DN là do DN Việt Nam còn thiếu thông tin về đối tác. Việc tìm hiểu năng lực thực tế của đối tác qua mạng Internet thường không chính xác, kém an toàn. Vì vậy, thời gian qua, đã có rất nhiều DN nhờ VCCI làm cầu nối, cung cấp thông tin về đối tác ở nước ngoài.

Để tránh được những thua thiệt trong các hợp đồng thương mại, các DN cần nâng cao hiểu biết về luật pháp quốc tế, về luật pháp nước sở tại của đối tác. Một chỗ dựa tin cậy nữa cho các DN trong phòng chống TPKT là các cơ quan bảo vệ pháp luật mà đại diện là công an. Các DN, cần thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật, và phối hợp với cảnh sát trong việc phòng chống TPKT.

Ông Trần Văn Thảo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, tới đây Tổng cục Cảnh sát sẽ thành lập ngân hàng thông tin liên quan đến đối tác nước ngoài để cho DN trong nước thông qua đó nắm kỹ hơn về những đối tác mà họ định hợp tác. Theo đó, sẽ thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ DN, cung cấp cho các DN những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những loại TPKT. Đồng thời, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc bảo vệ thương hiệu, sở hữu trí tuệ; Điều tra thận trọng, khách quan; Sẵn sàng tiếp nhận thông tin về các vi phạm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân cố tình gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp…

Nhưng điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải biết tự bảo vệ mình trước khi pháp luật “đến cứu”!