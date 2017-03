Doanh nghiệp xăng dầu gặp khó vì thiếu USD

Mua để tích trữ: Không bán Chiều 20-2, ông Võ Thái Sơn, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ (Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex), cho biết thời điểm hiện nay sản lượng cung ứng xăng dầu của công ty tăng vượt so với cùng kỳ. Ông Sơn lý giải, hiện có tin đồn tăng giá xăng dầu, DN đầu mối nhập khẩu gặp khó về nguồn nhập, lỗ… và trên thị trường các đại lý và cửa hàng của các đầu mối khác đóng cửa đã làm nhu cầu xăng dầu đổ dồn về Petrolimex. “Với tình hình này, chúng tôi vừa kiểm soát duy trì thị trường, vừa thực hiện các biện pháp chống đầu cơ, găm hàng. Đặc biệt, kiên quyết không bán cho những đối tượng đem can, phi đến mua ồ ạt với mục đích tích trữ, trục lợi” - ông Sơn nhấn mạnh. Trả lời báo giới ngày 20-2, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Vương Thái Dũng cũng cho rằng không loại trừ khả năng các cây xăng găm hàng bằng việc tạm ngưng bán hàng với lý do mất điện, kiểm hàng… Tuy nhiên, để xác định là có găm hàng để đầu cơ hay không, các cơ quan Nhà nước phải chứng minh. Để ngăn chặn xăng dầu trong nước “vượt biên” sang Lào, Campuchia, Trung Quốc trái phép và việc mua gom xăng dầu, Petrolimex quy định các cây xăng khu vực gần biên giới không bán vào can, phi. l Hiện Quản lý thị trường (QLTT) Cần Thơ, Hậu Giang kiểm tra, kiểm soát khá chặt việc mua bán, cung ứng xăng dầu trên địa bàn. “Đến chiều 20-2, chưa phát hiện trường hợp vi phạm trong kinh doanh, cũng chưa phát hiện tình trạng găm hàng, tạm ngưng bán không có lý do” - ông Đỗ Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Cần Thơ, cho biết. Ông Huỳnh Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, cũng thông tin: “QLTT kiểm soát, trực 24/24 giờ và chưa phát hiện tình trạng cây xăng nào ở địa phương này ngưng bán hoặc găm hàng chờ tăng giá”. GIA TUỆ - LT Petrolimex đảm bảo đủ xăng dầu để bán Petrolimex đảm bảo đủ nguồn xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân. Hoạt động phân phối bán lẻ thuộc hệ thống Petrolimex đảm bảo đủ hàng hóa. Không có một cửa hàng bán lẻ nào của Petrolimex phải đóng cửa vì thiếu hàng. Từ đầu năm đến nay, lượng nhập khẩu xăng dầu của Petrolimex đạt trên 1,5 triệu m3, vượt 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông VƯƠNG THÁI DŨNG, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex