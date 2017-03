Doanh nhân Đoàn Nguyên Đức: “Ở Lào, tôi như người đi xa trở về nhà”

Điều này góp phần quan trọng vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Pháp Luật TP.HCM trò chuyện với doanh nhân Đoàn Nguyên Đức về câu chuyện này.

Ông Đoàn Nguyên Đức nói:

Ý tưởng ban đầu của tôi sẽ đầu tư vào thị trường Lào có từ năm 2006 và một năm sau bắt tay vào thực hiện. Tôi không phải là chính trị gia nhưng khi quyết định đầu tư trên đất Lào là thấy ngay nhiều nét đời sống tương đồng Việt Nam. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến Lào là có mối quan hệ chính trị cực tốt với nước mình. Tôi dám chắc là mối quan hệ giữa hai nước là rất đặc biệt và trên thế giới không nơi nào có được đâu. Điều kiện địa lý thì gần gũi cũng là một yếu tố quan trọng như người ta hay nói là “bà con xa không bằng láng giềng gần”. Ngoài ra, lĩnh vực của chúng tôi là khai khoáng, thủy điện, cao su, mía đường thì tài nguyên và quỹ đất ở Lào đáp ứng nhu cầu ấy.

Không có đất cho những người chụp giựt

. Nhiều người ấn tượng với câu nói của ông khi quyết định đầu tư tại Lào là “làm việc không phải cho hết nhiệm kỳ mà vì tương lai 50-60 năm nữa của con cháu”. Nghĩa là ông nghĩ đến tính chất lâu bền chứ không phải “hết xôi rồi việc”?

+ Tôi đầu tư trên đất Lào rất quyết tâm và thiện chí với quỹ thời gian ít nhất năm năm. Lào không có đất cho những người chụp giựt. Dĩ nhiên kinh doanh phải có tiềm lực tài chính và có khả năng tính toán. Đất nước Lào còn nghèo và đang trong thời kỳ phát triển nên là một thị trường hấp dẫn các nhà đầu tư Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc… mình trễ nải là thành trâu chậm uống nước đục ngay.

Bầu Đức đại diện Hoàng Anh Gia Lai vinh dự đón nhận huân chương của Nhà nước Lào. Ảnh: TL

Tôi tự hào là nhà đầu tư số một tại Lào với gần 1 tỉ USD và cái chính là giải quyết cho mấy chục ngàn lao động. Tương lai Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển nhiều hơn nữa ở Lào.

Bắc cầu, xây bệnh viện, trường học

. Ông đầu tư rất lớn vào tỉnh Attapeu với Cụm công nghiệp Mía đường lớn nhất Nam Lào tổng vốn khoảng 100 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Bên cạnh đó còn là sân bay quốc tế 40 triệu USD. Tại sao phải là Attapeu nghèo bậc nhất của Lào mà không phải ở thủ đô Viêng Chăn hay các đô thị lớn?

+ Attapeu rất phù hợp cho trồng cây công nghiệp cao su, thủy điện. Tôi nói thật, ngoài việc kinh doanh thành công để doanh nghiệp Việt Nam nở mày nở mặt, tôi còn muốn giúp đỡ rất nhiều nước bạn Lào, muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của mình.

Tôi đã dành hẳn một quỹ phúc lợi 35 triệu USD cho tỉnh Attapeu. Tôi đi nhiều và thấy rất nhiều người không có nhà ở, phải sống trên chòi nên đã xây tặng 1.116 căn nhà cho đồng bào nghèo. Người dân Attapeu hạnh phúc lắm khi chúng tôi xây xong cây cầu nối liền con sông ở hai huyện nghèo mà trước đây họ sống rất khổ sở vì biệt lập với nhau. Điều tôi cảm thấy ý nghĩa còn là ngày khánh thành bệnh viện hiện đại 200 giường và hai trường học đầy đủ tiện nghi cho người Lào, ngoài một sân bay quốc tế đang xây dựng đến tháng 4 sang năm là hoàn thành.

Tôi nghĩ việc đầu tư cho chính phủ Lào xây dựng và tổ chức thành công SEA Games 2009 lẫn xây xong bệnh viện cho dân nghèo là hai việc làm ý nghĩa nhất của Hoàng Anh Gia Lai. Nói như dân bóng đá thì đấy là hai bàn thắng quyết định cho sự gắn bó giữa chúng tôi trên đất Lào.

Luôn có cảm giác an lành

. Ông có cảm giác gì đặc biệt về người Lào trong cuộc sống thường nhật và ông có nghĩ mình là một đại sứ thiện chí đối với người Lào?

+ Tôi không nghĩ thế đâu, chỉ là một sự thân thiện giữa tôi và rất nhiều người Lào biết đến mình. Người Lào rất hiền hòa và chịu khó, chí thú làm ăn. Có những chuyện nhỏ thôi, lại cho tôi một cảm giác rất an lành. Như việc bạn bỏ xe ngoài đường không bao giờ bị mất, chẳng ai lấy trộm cả, nói gì đến cướp giật, chứng tỏ an ninh trật tự ở Lào cực tốt. Bảy năm ở Lào, tôi chưa từng thấy người dân say xỉn, đập bàn đập ghế, càng không có chuyện đánh nhau ở ngoài đường…

Tôi rất thích phong cách làm việc của các quan chức Lào, không chỉ tôi mà mọi doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại đây đều được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Ở Lào, tôi như người đi xa trở về nhà!

. Xin cảm ơn ông.

CÔNG TUẤN thực hiện