Doanh số ô tô tăng liên tiếp bốn tháng

Đây là tháng thứ tư liên tiếp doanh số bán hàng của toàn ngành ô tô đạt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh số bán ra gồm 9.360 chiếc, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung bảy tháng, lượng ô tô bán ra của toàn thị trường đạt 59.197 chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2012.

VAMA dự báo lượng ô tô tiêu thụ của cả năm nay sẽ đạt từ 110.000 đến 112.000 chiếc sau khi áp dụng mức giảm thuế trước bạ như kế hoạch.

TÚ UYÊN