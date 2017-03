Doanh thu của Vietnam Airlines tiếp tục giảm

Theo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm mà hãng hàng không Vietnam Airlines vừa công bố, tổng doanh thu của toàn công ty trong 6 tháng ước đạt 11.372 tỷ đồng, đạt 48,09% kế hoạch, tổng chi phí ước thực hiện trong 6 tháng là 11.351 tỷ đồng, lợi nhuận trước ước thực hiện là 28 tỷ đồng.

Quý 1, doanh thu doanh của Vietnam Airlines là 6.107 tỷ đồng, đạt 25,82% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế là 24 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu 6 tháng cùng kỳ năm 2008 đạt 12.183 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế cả năm 2008 là 240 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu và lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ và bình quân năm 2008 của Viettam Airlines tiếp tục giảm mạnh.

Theo báo cáo hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines thực hiện được 32.319 chuyến bay, vận chuyển 4.462.757 lượt hành khách, đạt 46,7% kế hoạch năm, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó khách nội địa là 2.901,707 người, đạt 49,6% kế hoạch, tăng 8,8% so với cùng kỳ, khách quốc tế 1.561.050 người, đạt 42% kế hoạch, giảm 11,8% so với cùng kỳ 2008; bình quân mỗi ngày hãng vận chuyển 24.793 hành khách.

Theo đó, hệ số ghế trung bình trong 6 tháng đạt 72,5%; thị phần quốc tế đạt 36,5%, vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 59.405 tấn, đạt 49,6% kế hoạch, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Theo Vietnam Airlines, nguyên nhân dẫn đến sụt giảm trên là do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi suy thoái kinh tế thế giới và dịch cúm A/H1N1. Trong đó, dịch cúm A/H1N1 đã khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm mạnh.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Du lịch, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm gần 20% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đến bằng đường hàng không giảm 11,6%. Các thị trường hàng không suy giảm mạnh là Trung Quốc giảm 39%, Hàn Quốc giảm gần 20%, Nhật Bản giảm 9,7%, Đài Loan giảm 17,3%.

Vietnam Airlines cho biết, để thực hiện kế hoạch năm 2009, hãng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát huy nội lực, duy trì quy mô sản xuất hợp lý, tăng cường năng lực cạnh tranh, thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí…