Doanh thu ngành dầu khí đạt trên 280.000 tỷ đồng

Năm 2008, doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí đạt trên 280.000 tỷ đồng, bằng 149,6% kế hoạch năm 2008, tăng 31,2% so với năm 2007, chiếm trên 20% GDP cả nước.

Tại buổi họp báo diễn ra sáng 30/12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Minh Hồng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) cho biết, đây là năm đầu tiên PVN đạt mức doanh thu trên 250.000 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nổi bật là vai trò điều hành của lãnh đạo Tập đoàn đã tổ chức thực hiện và tập trung chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 được Chính phủ giao.

Với kết quả này, nộp ngân sách nhà nước năm 2008 của PVN đạt xấp xỉ 122.000 tỷ đồng, bằng 181,4% kế hoạch năm 2008, tăng 41,7% so với năm 2007 (lần đầu tiên đạt mức trên 100 nghìn tỷ đồng), chiếm trên 31% tổng thu ngân sách nhà nước.

Năm 2008 cũng chứng kiến kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục mới - 11,15 tỷ USD, bằng 146,7% kế hoạch năm 2008, tăng 26,7% so với năm 2007, chiếm trên 18% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Ông Đinh La Thăng - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVN cho biết, trước bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp và không ít khó khăn, các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của PVN trong năm 2009 có xu hướng giảm.

Cụ thể về chỉ tiêu sản xuất, PVN lập kế hoạch gia tăng trữ lượng khoảng 35-40 triệu tấn quy dầu; tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 24 triệu tấn quy dầu; xuất khẩu 11,68 triệu tấn dầu thô; dầu thô cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 3,5 triệu tấn trong khi sản phẩm từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 2,7 triệu tấn…;

Về chỉ tiêu tài chính, PVN lên 3 phương án: nếu giá dầu thô xuất khẩu là 70 USD/thùng thì khả năng doanh thu đạt khoảng 261.000 tỷ đồng; nếu giá dầu thô xuất khẩu là 64 USD/thùng, doanh thu đạt khoảng 245.000 tỷ đồng; nếu giá dầu thô xuất khẩu là 50 USD/thùng, khả năng doanh thu đạt khoảng 212.000 tỷ đồng.

Ông Đinh La Thăng nhận định, năm 2008 giá dầu thô xuất khẩu trung bình đạt 102 USD/thùng, do vậy dù diễn ra với phương án nào trong số 3 phương án trên thì năm 2009 vẫn là một năm khó khăn với ngành dầu khí.

Ông Đinh La Thăng cũng cho biết, một trong những mục tiêu cụ thể trong năm 2009 của PVN là tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Liên hợp Lọc Hoá dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc dầu Long Sơn, Tổ hợp hoá dầu miền Nam, Dự án Đạm Cà Mau, Xơ sợi Đình Vũ, các dự án điện, các dự án nhiên liệu sinh học…. nhằm sớm đưa các dự án đi vào hoạt động và có sản phẩm đầu ra, kịp thời đón đầu xu thế phục hồi củathị trường.

** 10 sự kiện nổi bật trong năm 2008 của PVN

2.Ký thoả thuận Thành lập và hợp đồng liên doanh Khai thác và nâng cấp dầu lô Junin 2 tại Venezuela và thành lập 2 công ty liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí Rusvietpetro và Gaspromviet ở liên bang Nga với OAO Zarubeznhep và OAO Gasprom.

3.Đưa 5 mỏ dầu khí mới vào khai thác (Cá Ngừ Vàng, Phương Đông, Bunga Orkid, Sư Tử Vàng, Sông Đốc).

4.Khánh thành Nhà máy điện Cà Mau 1&2 và đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau; khởi công xây dựng nhà máy đạm Cà Mau.

5.Lần đầu tiên tổ chức thành công Hội nghị và triển lãm Công nghiệp khí đốt khu vực Châu Á Thái Bình Dương (GASEX – 2008 tại Việt Nam vào tháng 11/2008).

6.Thành lập Công ty và khởi công san lấp mặt bằng đầu tư xây dựng Liên hợp Lọc Hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hoá với tổng mức đầu tư dự kiến trên 6 tỷ USD.

7.Thành lập Công ty và khởi công san lấp mặt bằng Tổ hợp hoá dầu Miền Nam – Long Sơn Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến gần 4 tỷ USD.

8.Thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn DKQGVN và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

9.Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành DKVN lần thứ 4 và lễ tôn vinh cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn tiêu biểu lần thứ nhất. Lần đầu tiên tổ chức thành công tuần lễ Văn hoá Dầu khí từ 27/08/2008 đến 03/09/2008.

10.Hoàn thành chương trình Ủng hộ 5.000 căn nhà đại đoàn kết; ủng hộ xây dựng mới 08 trường học và các chương trình an sinh xã hội trị giá trên 150 tỷ đồng.