Độc quyền gây ra sốt vàng?

Nguồn cung thiếu đẩy giá vàng lên cao Chiều 5-10, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, về các vấn đề nóng của thị trường vàng hiện nay: . Theo ông, nguyên nhân giá vàng biến động tăng vọt vài ngày qua là do đâu? + Ông Nguyễn Thành Long: Hiện nay cung cầu trong nước rất căng thẳng, nguồn vàng đang thiếu, các NH đua nhau mua vào để cân đối thanh khoản, chạy đua trước thời điểm cấm huy động vàng sau 25-11. Bên cạnh đó, người dân thấy giá cả biến động nên đổ xô đi mua tạo nên hiệu ứng “nước lên giá lên”. . Giá vàng trong nước đang chênh hơn 3 triệu đồng so với giá thế giới, giá vàng phi SJC đang thấp hơn vàng SJC ở mức tương tự. Liệu có sự bất cập từ chính sách điều hành của NHNN và số tiền chênh lệch đó sẽ rơi vào tay ai, thưa ông? + Tôi cho rằng chính sách điều hành từ Nghị định 24 quy định NHNN độc quyền sản xuất vàng miếng và Thông tư 12 cấm huy động vàng sau 25-11 đã tác động đến tâm lý của các DN, tổ chức tín dụng và khách hàng. Người tiêu dùng lo sợ và ồ ạt chuyển sang mua bán vàng SJC tạo ra cầu quá lớn. Từ đó giá vàng SJC được đẩy lên cao theo quy luật cung cầu thị trường, bản thân SJC không hề thao túng thị trường như một số người nhận định. Còn giá vàng giữa các thương hiệu chênh nhau là điều dễ hiểu. Khi mà khách hàng đua nhau chuyển sang vàng SJC thì các thương hiệu khác chỉ biết cách giữ giá để lôi kéo khách hàng. . Nhiều người cho rằng giá vàng SJC cao hơn thương hiệu khác là do chi phí gia công, vận chuyển và phụ thuộc quá lớn vào SJC? + Tôi nghĩ không hẳn như vậy, hiện phí gia công vẫn 50.000 đồng/lượng, bản chất vấn đề là do nguồn cung vàng trong nước thiếu và tâm lý đám đông. . Để ổn định thị trường vàng, hiệp hội có đề xuất gì với cơ quan quản lý không? + Trong thời điểm này NHNN can thiệp vào thị trường là hợp lý nhất. Với mức chênh lệch giá cao như thế cần có bàn tay điều hành của Nhà nước về nguồn hàng, cho phép nhập khẩu để cung ứng thanh khoản cho các NH. TRÀ PHƯƠNG thực hiện