Đòi tăng giá bán than cho ngành điện

“Từ 1-3-2011, giá điện tăng 15,28% nhưng giá than bán cho điện mới tăng 5%. Giá than bán cho điện năm qua mới chỉ điều chỉnh bằng 57%-63% giá thành sản xuất năm 2010. So với giá thành năm 2011 thì giá than bán cho điện hiện nay mới bằng 51%-55% tùy theo từng chủng loại. Nếu giá than cho điện không được điều chỉnh dần thì sẽ gây áp lực lớn cho năm sau, càng khó điều chỉnh” - lãnh đạo Vinacomin lý giải.

Ngoài ra, về thuế xuất khẩu than, Vinacomin đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng điều chỉnh giảm từ 20% hiện nay xuống 10% như năm 2010. Tập đoàn cũng đề nghị được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với than xuất khẩu nhằm hạn chế đà tăng cao của giá thành than, gây ảnh hưởng tới cân đối tài chính của đơn vị này. Bên cạnh đó, Vinacomin dự kiến năm 2012 sẽ tiết giảm chi phí khoảng trên 900 tỉ đồng.

TRÀ PHƯƠNG