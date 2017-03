Đôla chợ đen tiến gần mốc 18.000 đồng

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay lùi 1 đồng so với sáng qua, còn 16.971 đồng. Giá bán mỗi USD tại các ngân hàng thương mại được cập nhật là 17.480 đồng, không thay đổi so với hôm qua.

Tuy nhiên, thị trường tự do rục rịch tăng nhiệt trở lại và đang đi ngược với biểu niêm yết tại ngân hàng. Chiều qua, mỗi đôla được các điểm thu đổi trên phố nâng dần lên 17.620 – 17.670 đồng (mua vào – bán ra), đắt thêm 20 đồng so với buổi sáng. Dòng người đến mua USD đông hơn, phần lớn do có nhu cầu ngoại tệ, trong đó có cả giới tiểu thương, các nhà đầu tư vàng. Nhiều người kỳ vọng giá USD sẽ tăng, nhất là dư chấn từ đợt sóng cuối tuần trước khi mỗi USD bất ngờ dâng sát mốc 18.000 đồng. Sáng nay, các chủ hàng tại Hà Nội nâng giá bán tới 17.700 đồng mỗi USD, và mua vào với 17.650 đồng.

Thị trường TP HCM còn sốt hơn, giá giao dịch 17.730-17.800 đồng một đôla (mua vào - bán ra). Trong đó, giá bán tăng 60 đồng và giá mua tăng 50 đồng mỗi đôla.

Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý công bố đầu ngày là 19,70 - 19,85 triệu đồng mỗi lượng (mua vào – bán ra), nhưng đến 9h sáng, giá bán tại Hà Nội được công ty nâng lên ở mức 19,88 triệu đồng, đắt hơn sáng qua 20.000 đồng, và mua vào với 19,72 triệu đồng. Khoảng cách giữ giá mua và bán được nới rộng, phổ biến trên 150.000 đồng.

Tại các tiệm kim hoàn, giá mua vào và bán ra đều cao hơn, phổ biến ở mức 19,77-19,87 triệu đồng. Từ cuối chiều qua, thị trường có dấu hiệu dịu lại, giá giảm nhẹ 20.000 đồng so với buổi sáng. Lượng khách đến cửa hàng đã giảm so với những ngày cuối tuần trước, nhưng xu hướng bán ra vẫn là chủ yếu.

Đại diện Phòng kinh doanh Công ty PNJ cho hay, vàng đang đứng giá khiến các nhà đầu tư tạm dừng bước. "Hoạt động bán vàng của khách hàng diễn ra đều đều song lượng giao dịch đã giảm hơn một phần ba. Hiện nay, mỗi ngày SJC mua vào khoảng 4.000 lượng, bán ra rất ít", người này cho biết.

Giới buôn ngân tệ cũng chớp cơ hội này xả hàng. Các phân tích cho thấy, khi giá trong nước thấp hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với thế giới, trong khi thị trường vẫn chưa có đầu ra, rất có thể sẽ lại tiếp tay cho xuất lậu.

Trên các sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư tham gia với trạng thái mua - bán khá cân bằng. Hai ngày nay không còn hiện tượng các nhà đầu tư ào ạt bán khống như tuần trước. Một số nhà đầu tư do nắm bắt được xu hướng vàng có thể tăng nên không còn giao dịch theo kiểu đón đỉnh, nghĩa là đợi giá lên cao để bán ra. Thêm một nguyên nhân khác khiến các nhà đầu tư hạn chế bán xuống là do xuất hiện tin đồn tỷ giá USD/VND trong vài ngày sắp tới sẽ hỗ trợ cho việc tăng giá của vàng trong nước.

Lượng tài khoản mở mới tại các sàn những ngày gần đây tăng đột biến. Tại Trung tâm Asia Gold, bình quân mỗi ngày có tới trên 100 hồ sơ đăng ký giao dịch. Với nhiều người, vàng đang là kênh đầu tư hấp dẫn nhất hiện nay. Người đã “chai mặt” vì những cú thăng giáng của giá vàng trong năm qua thì cho rằng, chốt lời trong những đợt lên điểm này vẫn chưa thấm vào đâu so với số tài khoản đã bị bốc hơi trước đó.

Tại Trung tâm giao dịch Vàng ACB vào 9h sáng nay, giá cao nhất đạt 20,75 triệu đồng mỗi lượng, tương đương giá mở cửa. Bên mua và bên bán đều trong trạng thái thăm dò.

Trên sàn giao dịch quốc tế, 9h sáng nay theo giờ Hà Nội, vàng giao ngay tại châu Á giao dịch ở mức 985,6 USD mỗi ounce, giảm 6,1 USD so với chốt phiên liền trước tại New York. Giá vàng tạm lùi bước khi giới đầu tư tranh thủ bán ra kiếm lời khi mỗi ounce chạm đỉnh 999,1 USD.

Các dự báo vẫn nâng mức độ an toàn của kênh đầu tư này khi khủng hoảng tài chính toàn cầu đang trong hành trình dò đáy. Tại Mỹ, mặc dù chính phủ bác tin đồn quốc hữu hoá các nhà băng nhưng chưa đủ lấy lại niềm tin cho giới đầu tư về khả năng tự phục hồi của các ngân hàng đang gặp khủng hoảng. Trên thực tế, hai đại gia Citigroup Inc. và Bank of America Corp. đã nhận được sự giúp đỡ đáng kể từ những người đóng thuế khi chính phủ ra tay giải cứu hệ thống tài chính đang chao đảo.

Vàng giao tháng 4 giảm 7,2 USD, chốt tại 995 USD mỗi ounce tại sàn giao dịch New York. Giá dầu giao tháng 4 cũng lùi 4 cent, tương đương xuống 1,59 USD mỗi ounce, đóng cửa ở mức 38,44 USD một thùng.